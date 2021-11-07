中職／悍將祭出保護令 曾峻岳再投1局關機

富邦悍將隊新人投手曾峻岳今天20歲生日，本季拿下4勝、13次中繼、11次救援成功，是新人王熱門人選，不過副領隊沈鈺傑透露，再投1局就會讓曾峻岳關機。

悍將隊對曾峻岳祭出保護令，沈鈺傑解釋，原本設定在50局左右，「以現況來講，已經投了54局，再1局就關機。」珍貴的最後一次出賽，也會安排在有救援機會時才讓他登板，希望以好的狀況結束今年球季。

曾峻岳在2020年西苑高中畢業後投身職棒，西苑教練建議球團予以保護，因此首年連二軍都未出賽，而是協助他慢慢恢復、建立身體強度。

沈鈺傑表示：「原本今年設定讓曾峻岳從二軍出發，沒想到春訓就展現過人水準。」曾峻岳今年在一軍出賽56場是聯盟最多，累積54局，成為史上第一位中繼、救援「雙10」的菜鳥，防禦率僅1.83。

曾峻岳的心態、表現成熟，二軍教練余文彬、蔡明晋都給出好評價，沈鈺傑認為曾峻岳跟其他新秀相比，可貴之處在於，未曾在二軍接受比賽洗禮，結果直接一軍出賽就有好表現，「不像是這年齡可以做到的。」