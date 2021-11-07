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日職／樂天在季後賽首輪不敵羅德 宋家豪本季畫下句點
日本職棒季後賽首輪今天進行第2天賽事，羅德隊繼續在千葉主場對決樂天隊，雙方纏鬥9局以4：4和局收場，羅德帶著1勝1和的戰績挺進第2輪，10日起將和太平洋聯盟冠軍歐力士隊交手，爭取前進總冠軍賽的機會。
樂天2局上展開首波攻勢，靠鈴木大地、炭谷銀仁朗、山崎剛安打攻下兩分，羅德2局下也出現3安，赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）、山口航輝、藤岡裕大先後開張追回1分。
羅德4局下再靠赫查瓦利亞保送、山口航輝二壘打攻下1分，追成2：2。
兩隊打完前5局比數不變，山口航輝此役火力大爆發，6局下轟出右外野陽春砲，幫助羅德3：2超前。
樂天7局上再反擊，炭谷銀仁朗一上場就轟出轟出中左外野陽春砲，山崎剛、島内宏明追加安打， 又以4：3搶到領先優勢，不料7局下立刻遭羅德洋砲馬丁（Leonys Martin）右外野陽春砲追平比數。
樂天最後兩局未再得分，在季後賽首輪遭淘汰，旅日投手宋家豪此役未上場，也結束今年球季。
季後賽第2輪10日在大阪巨蛋開打，歐力士以洋聯冠軍身分先保送1勝，羅德毫無主場優勢，在6戰4勝制的比賽壓力不小。
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