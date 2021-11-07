中職／郭俊麟排定9日一軍初登板「能出賽很開心」

富邦悍將隊郭俊麟一軍初登板日期出爐，11月9日在嘉義市棒球場對上味全龍隊，他說：「多少會期待，畢竟是回來台灣後第一場一軍比賽。」

郭俊麟在去年6月進行右手肘韌帶置換手術，經過一年多的復健，昨天開始一軍隨隊，今天投手教練布魯斯也透露，將安排郭俊麟在9日先發，但局數應該不會太長。

郭俊麟表示，不管哪一場，就是盡自己本分去投，「球數可能教練團會有設定，我只想能投幾局就投幾局，保送不要太多。」

郭俊麟在9月19日開始在二軍出賽，最近一場在11月3日投到3局、49球，今年在二軍總計出賽10場（7場先發），投14局被敲14支安打，另有7次三振、5次保送，防禦率5.14。

即將迎來中職一軍首次先發，這也是郭俊麟2019年後首次一軍出賽，他在該年底被西武隊釋出，隔年回到台灣，在季中選秀加盟悍將隊。

郭俊麟表示，心情上有2018那一年首次在一軍出賽的感覺，「多少會想趕快上場，緊張還是會有。」

雖然開刀後復原進度不如預期，但郭俊麟剛好遇到中職因疫情停賽2個月，才有機會趕在球季結束前出賽，郭俊麟說：「沒有想過有機會上來，正常來說，這時候已經是秋訓了，能夠比賽還滿開心的。」