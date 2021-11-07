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日職／早預測王柏融會續留火腿 洪總：沒有意外

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
王柏融與火腿隊續簽一年合約，2022年將繼續留在日職。圖／取自悍創運動經紀臉書
王柏融與火腿隊續簽一年合約，2022年將繼續留在日職。圖／取自悍創運動經紀臉書

日本職棒火腿隊今天正式宣布續留王柏融，與這名台灣好手再簽下一年、7000萬日圓合約，王柏融中職時期教頭洪一中聽到這個消息沒有太意外，因為早就在他預測之中。

富邦悍將隊總教練洪一中過去執教Lamigo桃猿隊時，王柏融就是其中一員，子弟兵旅日後，洪總也很關心他的狀況，當外界討論王柏融三年合約到期後的去向時，洪總就曾說：「他有機會續留日本。」

今天早上洪一中看到新聞跑馬燈出現王柏融與火腿再簽一年約的消息，他表示：「沒有意外，所以心情上也沒有所謂開不開心。」

洪總日前預測王柏融能夠續留日本，原因是態度積極加上已經適應環境，成績也比另名洋將好，雖然球隊總經理、監督都換人，但應該有機會續留。

王柏融 洪一中 火腿

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