中職／劉基鴻遭觸身輕微骨裂 葉總肯定態度：他還想打
味全龍隊劉基鴻昨晚被觸身球擊中右手腕，所幸只是輕微骨裂，但本季也宣告提前關機，總教練葉君璋對於劉基鴻一項態度頻頻點頭，「他當下還想繼續打」。
龍隊昨晚在台南球場與統一獅隊之戰，6局上劉基鴻被猛威爾的近身球砸中左手，痛得蹲在地上，不過隨後在防護員陪伴下走上一壘，堅持留在場上，直到6局下要上場守備時才被換下。
前一場龍隊游宗儒曾投出觸身球，砸中獅隊林安可，昨天換自家球員被觸身球打中，葉總說：「比賽就是這樣。」
劉基鴻今天到天母球場手部傷勢已包紮完好，葉君璋表示：「有點骨裂，但是很細微，要放大才看得到，算是幸運，當下聽到很大一聲。」
葉總也透露，劉基鴻當下還想繼續打，「很能忍。」葉君璋邊回憶邊點著頭說：「說真的，這選手的態度值得肯定。」
不過球季也已進入尾聲，龍隊剩下的比賽劉基鴻不會再出賽，剛好將昨天開始一軍隨隊的邱辰拉上一軍，邱辰因參加今年U23世界盃中華隊賽事，較晚加入球隊訓練，但在二軍出賽兩場都開轟。
葉君璋表示，邱辰雖然二軍出賽數不多，但是表現很成熟，拉上來一軍讓他表現看看，「明年才知道要加強什麼，今天不會先發，讓他先看一下。」
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