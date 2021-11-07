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日職／新庄剛志甩掉傳統風格 曹竣崵看好王柏融將爆發

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
新庄剛志。 擷圖自畫面
新庄剛志。 擷圖自畫面

日本火腿隊和王柏融再簽1年新約，雙方延續賓主關係，他將在新監督新庄剛志的麾下，為旅日生涯第4年繼續打拚；日職退役投手曹竣崵認為，火腿明年球風大改變，王柏融更容易發揮。

王柏融旅日前3年，監督都是栗山英樹，火腿在太平洋聯盟連續3季排名第5後，球團高層人事大變動，由東京奧運金牌教頭稻葉篤紀擔任總經理，擁有美、日職棒生涯16年資歷的名將新庄剛志擔任監督。

曹竣崵曾在2000到02年效力中日龍隊，當時新庄剛志是阪神虎隊超人氣球星，曹竣崵說：「當年只在一軍出賽兩場，沒機會碰到他，生涯也從未交手。」

新庄剛志在阪神一軍待了10年，2001年起轉戰大聯盟，效力大都會、巨人隊合計3個球季，2004年返日加盟火腿，打了3個球季後退休，美日合計225支全壘打。

曹竣崵表示，日職各隊監督向來嚴謹，新庄剛志上任後，很期待他的領軍風格，以自己過去的旅日經驗為例，日本社會讓人有壓迫感，相信火腿明年球風會有大改變。

他笑說：「日職監督都有臭臉，新庄剛志一直在笑，和以往相較是好的，火腿搞不好會變成搞笑隊。」

新庄剛志的風格大不同，最近一舉一動都吸引媒體、球迷的目光，曹竣崵認為，新庄剛志擁有美、日職棒經驗，一定是很有本事的監督，才會被指派重任。

他說：「新庄剛志如果個性不改，火腿會有很多話題，但只要能夠贏球，球團不會限制他，相信新庄剛志也不會太超過，自己會拿捏尺度。」

曹竣崵指出，王柏融將邁入旅日生涯第4年，日職環境不變、但火腿氛圍會變，這可能讓他打球較無壓力，在心情上「比較像在台灣」（意謂Lamigo桃猿隊個人全盛時期），明年表現應會比前3年更好。

新庄剛志 日本火腿 王柏融

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