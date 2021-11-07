日職／火腿正式宣布續簽一年 王柏融：非常光榮

日本職棒火腿隊今天正式公布與台灣好手王柏融續約一年，王柏融也表示，能夠繼續穿上火腿隊球衣續戰一年，感到非常光榮。

日本媒體「日刊體育」今天率先披露王柏融與火腿隊續簽一年，火腿隊官方推特也正式證實，「今日與王柏融選手對於2022年合約達成共識。」

王柏融也透過球隊表示：「非常感謝火腿隊的信賴，願意續簽一年合約。明年繼續作為火腿隊的一員，感到非常光榮。在這支球隊的三年時光難以取代，明年也會穿著火腿球衣全力奮戰。做好萬全準備繼續挑戰，帶給球迷最好的表現。」

王柏融在2018年中職球季結束後，與火腿隊簽下總額4億日圓的大型合約，旅日第一年經歷左大腿不適、右肩關節骨挫傷之苦，今年在合約最後一年打出最佳成績，出賽95場，打擊率2成42，敲出9發全壘打，也完成台日百轟的個人里程碑，另有48分打點。