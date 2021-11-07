日職／王柏融續留火腿！ 日本網友期待大王更上一層樓

日本媒體《日刊體育》今天報導「大王」王柏融將以一年合約續留火腿，消息一出不僅引發台灣球迷熱烈關注，許多日本網友也對王柏融表達支持，認為他已經逐漸習慣日職球風，並期待他明年有更優異的表現。

火腿繼5日簽下擁有6年大聯盟資歷的洋砲紐那斯（Renato Nunez）後，今天再宣布與王柏融續約一年，也讓大王成為「BIGBOSS」新庄剛志體系的第二位洋將。

王柏融於2019年球季以3年4億日圓（約新台幣9800萬元）合約加盟日職火腿隊，他在2019、2020年球季共只繳出5轟、44打點和打擊率.244的成績。不過，大王在合約最後一年改回高抬腿打擊姿勢，手感也逐漸回溫，本季出賽95場，252打數敲61支安打，打擊率.242，單季9轟、48分打點、長打率.429都在火腿陣中排第二，僅次於強打近藤健介。

王柏融續留火腿的消息引發台、日球迷關注，相關新聞也衝進《日刊體育》熱門榜第三名，日本網友也紛紛留言討論，許多人認為大王已經適應日本的球風，明年應該就能有不錯的表現。