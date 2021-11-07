日職／火腿為何再簽王柏融？ 旅日過來人曹竣崵如此解讀

旅日好手王柏融確定留在日本火腿隊，明年將展開第4個日職球季，曾經效力中日龍隊3年、現任台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵分析，火腿願意再給王柏融機會，看來球團高層認為他已完全適應日職環境，因此續簽1年，相信這位台灣好手第4年會成功。

王柏融的動向最近成為球迷討論焦點，不少人認為他應回到中職發展，曹竣崵說：「這要看大家用什麼角度、立場來看王柏融。」

曹竣崵表示，王柏融3年合約平均年薪超過1億日圓，打擊表現以洋將的標準看來，當然是不及格；但他今年球季的攻擊指數0.750在火腿排名第2，卻是不錯的成績。

曹竣崵曾在2000到02年效力中日隊，在日本待了3年的經驗，讓他對旅日球員赴外打拚的甘苦感同身受。

王柏融明年身價還未公布，但曹竣崵推測，遭減薪是無法避免的事，雙方在協商新約的過程中，資方一定表明「願不願意降薪續留」的立場，如果接受就開始談約。

他說，另一種可能性就是王柏融主動表達續留的態度，願意減薪接受新約，他有強烈想法留下，勞資雙方在這方面達成共識。

曹竣崵表示，旅日生涯是很辛苦的事，第1年主要是摸索，第2年慢慢知道環境，第3年了解球隊和日本社會的文化，相信王柏融過了重重關卡，林林總總都已適應，明年會有很大發揮空間。