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日職／旅日外野手王柏融 確定與日本火腿續約一年

日職／旅日外野手王柏融 確定與日本火腿續約一年

中央社 / 東京7日綜合外電報導
王柏融。圖／資料照片
王柏融。圖／資料照片

體育日刊報導，28歲的台灣旅日棒球外野手王柏融下一季將續留日本，他已確定與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊續約一年。

擔任外野手的王柏融於2018年季後取得旅外自由球員資格，其後與取得優先議約權的日本職棒北海道日本火腿鬥士，簽下總額4億日圓加上激勵獎金的3年大型合約加入球團。

王柏融待在日本火腿的第一年，飽受左大腿緊繃和右肩關節骨挫傷等困擾，總共出賽88場，成績僅止於打擊率2成55、3支全壘和35分打點。於合約最後一年的第3年本季共出賽95場，於季末極力爭取表現，奮力擊出日台通算100支全壘打，留下打擊率2成42、日職生涯最多的單季9支全壘打以及48分打點成績。

將於2022年上任的日本火腿新監督新庄剛志，雖未直接參與續約協商，據稱對王柏融的存在有所知悉，並期待王柏融於下一季的活躍表現。

日本火腿鬥士 王柏融

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