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中職／悍將「全蝦套餐」勝出 兄弟吞敗獅封王M6

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，富邦悍將先發投手迪倫主投3局無失分。記者黃仲裕／攝影
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，富邦悍將先發投手迪倫主投3局無失分。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊今晚在比賽結束前遞出「全蝦套餐」，9局上林益全超前安、林哲瑄三分砲，以7：3擊敗中信兄弟隊，兄弟下半季戰績落後龍頭統一獅隊達3.5場，獅隊封王魔術數字來到M6。

兩隊先發投手都投不滿4局，原因大不同，悍將新洋投迪倫隔離出關後的首次先發，3局投完沒有失分，退場休息，只被敲1安打，另有2次三振、2次保送。

兄弟先發呂彥青則是用球數偏高，前兩局雖然都是三上三下，但3局遇到危機，2出局，一、二壘有人局面，被連敲2安，丟掉3分，最終投到3.2局才退場，但已用了82球。

0：3的落後，兄弟在4局下先從中繼的范玉禹手中追1分，范玉禹投到7局又被攻破，2出局後被敲2安退場，不料接手的林逸翔連投3個四死球，奉送對手2分，都算在范玉禹帳上。

雙方以3：3戰平，8局下兄弟有大好得分機會，1出局形成滿壘，王威晨敲出的強勁中間方向滾地，剛好被投手曾峻岳攔下，先傳本壘再傳一壘，形成雙殺，攻勢歸零。

呂彥青退場後，悍將打線被鄭凱文壓制了5局，9局上2出局後有所突破，辛元旭、申皓瑋接連敲安，林益全代打先敲回1分超前，下一棒林哲瑄再補上一發三分砲，一口氣取得4分領先。

曾峻岳9局下續投，雖然因保送、安打讓兩人上壘，但仍抓下最後3個出局數，以1.2局無失分的表現，拿下勝投。

范玉禹 呂彥青 曾峻岳

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