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中職／龍困台南12連敗破紀錄 猛獅封王更近一步

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒統一獅投手猛威爾。 聯合報系資料照
中華職棒統一獅投手猛威爾。 聯合報系資料照

統一獅隊今天在台南主場迎戰味全龍隊，猛威爾7局失2分的好投率領下，以3：2奪得勝利，距離下半季封王更近一步，也讓龍隊本季在台南球場的12場出賽全敗，創下聯盟新紀錄。

這12連敗中，龍隊不是沒有贏球機會，有6場是在3分差內輸球，3場只輸1分，但就是跨不過這個坎，締造單一球隊在台南球場最多連敗的紀錄。

獅隊在2局下一口氣得3分，1出局後林焌翰保送加上陳鏞基、林岱安兩支安打形成滿壘，陳重廷被觸身球擊中，擠回1分，蘇智傑敲出內野滾地帶有1打點，加上龍隊抓雙殺不成反出現傳球失誤，多跑回1分。

龍隊雖然靠著3局上郭天信高飛犧牲打、5局上張政禹三壘打各敲回1分，但接下來未能再越雷池一步。

猛威爾前一場控球大走鐘，投0.2局出現5次四死球、失2分，今天明顯找回水準，111球投完7局，有75顆好球，送出10次三振，四壞、觸身各1，丟掉2分，拿下個人第8勝。

獅隊位居下半季龍頭，這一勝保持與第二名中信兄弟隊的差距，魔術數字也下降到M7，另一場兄弟若輸球，不僅再減1，全年戰績第一的魔術數字也點亮為M9。

魔術 林焌翰 陳重廷

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