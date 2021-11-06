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中職／使用未認證球棒 林祖傑被勒令退場加罰5萬

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒統一獅林祖傑。 聯合報系資料照
中華職棒統一獅林祖傑。 聯合報系資料照

統一獅隊今晚在台南球場對上味全龍隊，6局上突然出現守備調動，游擊手林祖傑被換下場，事後原因出爐，原來是使用未認證球棒，不僅勒令退場，還要罰款5萬元。

林祖傑在4局下打擊時球棒斷裂，依規定回收交給審判委員檢查，聯盟表示，經檢查後發現是未認證球棒，將其勒令退場、罰款5萬元。

依據聯盟規章第9章第44條【比賽用具規定】各球隊使用之球具須符合棒球規則規定之標準，比賽使用球為聯盟指定用球。凡聯盟舉辦之比賽，使用之球棒品牌皆須通過聯盟認證為依據，違規者(使用或企圖使用)處以勒令退場、罰款5萬元。比賽行為仍屬有效。

也因林祖傑臨時退場，獅隊將原本的二壘手陳重廷移防到游擊，另換上林靖凱接替游擊守備。

林祖傑 陳重廷 統一獅

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