日職／菅野智之7局無失分 巨人完封阪神高潮系列賽聽牌

日本職棒季後賽首輪今天開打，中央聯盟首戰賽事，讀賣巨人隊先發投手菅野智之繳出7局無失分好投，加上洋砲惠勒貢獻3打點表現，終場以4比0完封阪神虎隊，奪下首勝優勢。

季後賽首輪先由各聯盟的例行賽第2、3名交手，為3戰2勝制，中央聯盟由讀賣巨人隊與阪神虎隊交手。在季後賽首輪勝出的隊伍，將與例行賽優勝隊伍進行決勝輪，央聯優勝為東京養樂多燕子隊。由於聯盟優勝先保送1勝，因此季後賽決勝輪為6戰4勝。

央聯季後賽首輪在阪神主場甲子園球場進行，首戰巨人隊推出王牌投手菅野智之先發，用98球主投7局，僅被敲出2支安打、投2次四死球，送出4次三振，沒有失分演出優質先發，最終奪下勝投。

巨人隊打線部分，5局上丸佳浩、中島宏之、吉川尚輝接連敲出安打，率先攻下1分；6局上坂本勇人敲安打、丸佳浩選到保送後，惠勒（Zelous Wheeler）敲出二壘安打，帶有2分打點。

8局上巨人隊再有攻勢，松原聖彌敲二壘安打後，靠著犧牲打上三壘，惠勒再補上安打送回1分，終場巨人以4比0擊退阪神，奪下首勝優勢。巨人隊的惠勒此戰3打數敲出2支安打，包辦3分打點，還有1次犧牲觸擊，表現搶眼。

阪神隊先發投手高橋遙人則是用87球投6局，被敲6支安打，投1次保送、5次三振，失掉3分，雖然演出優質先發，不過沒有得到火力支援吞下敗投。