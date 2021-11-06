聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／羅德「令和怪物」繳好投 樂天輸在宋家豪手上
日本職棒季後賽（高潮系列賽）今天開打，樂天隊一度取得領先，但兩名主力牛棚失守，松井裕樹掉分被追平、宋家豪在9局關門失敗，以4：5落敗，羅德隊在主場拿下勝利，太平洋聯盟首輪取得1勝0敗。
樂天在2局上靠著失誤先馳得點，但接下來被20歲投手佐佐木朗希壓制，佐佐木朗希投完6局就只失這分非責失，羅德打線也在3局下從則本昂大手上攻下3分，取得領先。
佐佐木朗希作為洋聯季後賽史上最年輕的首戰先發投手，繳出漂亮成績，僅被敲4支安打，另有10次三振，更飆出一軍生涯最快的159公里球速。
戰局在佐佐木朗希退場後生變，7局上登板的國吉佑樹雖然抓到2個出局，但也投出3次保送，留下滿壘退場，樂天隊島內宏明從接手的唐川侑己手中敲出二壘打，清空壘包灌進3分逆轉超前。
取得領先的樂天在8局下先推出松井裕樹，松井裕樹是樂天今年重要的終結者，8月下旬進入傷兵，趕上在賽前回到一軍名單，但今天在2出局後，被赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲出陽春砲追平。
季末代班終結者的宋家豪在9局下登板，面對首名打者岡大海投出觸身，隨後藤岡裕大犧牲觸擊，1出局二壘有人，結果被代打的佐藤都志也敲出再見安打，0.1局失1分吞下敗投。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言