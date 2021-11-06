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日職／羅德「令和怪物」繳好投 樂天輸在宋家豪手上

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
羅德「令和怪物」佐佐木朗希先發投完6局只丟1分，可惜牛棚失手勝投飛了，不過羅德還是在第九局從台灣旅日樂天的宋家豪手中敲出再見安打取勝。 截圖自羅德官方粉絲團
羅德「令和怪物」佐佐木朗希先發投完6局只丟1分，可惜牛棚失手勝投飛了，不過羅德還是在第九局從台灣旅日樂天的宋家豪手中敲出再見安打取勝。 截圖自羅德官方粉絲團

日本職棒季後賽（高潮系列賽）今天開打，樂天隊一度取得領先，但兩名主力牛棚失守，松井裕樹掉分被追平、宋家豪在9局關門失敗，以4：5落敗，羅德隊在主場拿下勝利，太平洋聯盟首輪取得1勝0敗。

樂天在2局上靠著失誤先馳得點，但接下來被20歲投手佐佐木朗希壓制，佐佐木朗希投完6局就只失這分非責失，羅德打線也在3局下從則本昂大手上攻下3分，取得領先。

佐佐木朗希作為洋聯季後賽史上最年輕的首戰先發投手，繳出漂亮成績，僅被敲4支安打，另有10次三振，更飆出一軍生涯最快的159公里球速。

戰局在佐佐木朗希退場後生變，7局上登板的國吉佑樹雖然抓到2個出局，但也投出3次保送，留下滿壘退場，樂天隊島內宏明從接手的唐川侑己手中敲出二壘打，清空壘包灌進3分逆轉超前。

取得領先的樂天在8局下先推出松井裕樹，松井裕樹是樂天今年重要的終結者，8月下旬進入傷兵，趕上在賽前回到一軍名單，但今天在2出局後，被赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲出陽春砲追平。

季末代班終結者的宋家豪在9局下登板，面對首名打者岡大海投出觸身，隨後藤岡裕大犧牲觸擊，1出局二壘有人，結果被代打的佐藤都志也敲出再見安打，0.1局失1分吞下敗投。

樂天 松井裕樹 宋家豪

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