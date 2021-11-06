日職／羅德「令和怪物」繳好投 樂天輸在宋家豪手上

日本職棒季後賽（高潮系列賽）今天開打，樂天隊一度取得領先，但兩名主力牛棚失守，松井裕樹掉分被追平、宋家豪在9局關門失敗，以4：5落敗，羅德隊在主場拿下勝利，太平洋聯盟首輪取得1勝0敗。

樂天在2局上靠著失誤先馳得點，但接下來被20歲投手佐佐木朗希壓制，佐佐木朗希投完6局就只失這分非責失，羅德打線也在3局下從則本昂大手上攻下3分，取得領先。

佐佐木朗希作為洋聯季後賽史上最年輕的首戰先發投手，繳出漂亮成績，僅被敲4支安打，另有10次三振，更飆出一軍生涯最快的159公里球速。

戰局在佐佐木朗希退場後生變，7局上登板的國吉佑樹雖然抓到2個出局，但也投出3次保送，留下滿壘退場，樂天隊島內宏明從接手的唐川侑己手中敲出二壘打，清空壘包灌進3分逆轉超前。

取得領先的樂天在8局下先推出松井裕樹，松井裕樹是樂天今年重要的終結者，8月下旬進入傷兵，趕上在賽前回到一軍名單，但今天在2出局後，被赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲出陽春砲追平。

季末代班終結者的宋家豪在9局下登板，面對首名打者岡大海投出觸身，隨後藤岡裕大犧牲觸擊，1出局二壘有人，結果被代打的佐藤都志也敲出再見安打，0.1局失1分吞下敗投。