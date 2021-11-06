棒球／小龍女現身應援 炒熱新竹社區少棒賽氣氛

「2021閃亮新埔EASY PLAY軟式少棒/MINI棒球交流賽」開幕 ，頂新和德文教基金會邀請味全龍啦啦隊一同出席，現場氣氛瞬間被炒熱，有爸爸笑說特地請假陪孩子來打比賽，居然還有遇見小龍女的「福利」。

「閃亮新埔」U8、U10軟式少棒交流賽自2016年舉辦，至今第六屆，成為新竹社區棒球年度重要賽事，今年比賽於11月6日、7日舉行，總共有十支球隊參與，包括新竹竹風少年社區棒球隊、樂天桃猿夢無限棒球隊、新北光芒社區少棒隊、MONGA俱樂部棒球隊、中大聯盟棒球學校、新竹上智社區棒球隊、台中向上社區棒球隊、新北富邦悍將夢無限棒球隊。

社區棒球隊主要由熱愛運動的家長自組球隊、自聘教練，賽事主辦單位之一的「竹風少年社區棒球隊」陳爸爸說，四年前草創時期，只有幾個家長與教練，當然也沒有固定的練球場地，因為只能帶孩子們在新竹高鐵橋墩下練投接球，因此常笑稱自己是高鐵「流浪漢」。

新埔鎮鳳山溪棒球場管理員溫大哥表示，從2014年起到處奔走找資源、結合各地棒球愛好者，努力維護管理棒球場，希望給社區小球員一個切磋球技的交流平台！

在地商家與企業逐漸投入資源協助後，新埔球場提供固定場地，小球員也從不到20位成長到超過60位，許多孩子生活變得更有紀律，對自己喜歡的事情更加熱情與專注投入。

頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫，長期支持基層棒球，除了球具球衣與棒球交通車的捐助外，也協助全台社區棒球發展。創辦人魏應充表示，社區棒球隊是推廣台灣棒球運動的第一步，讓孩子從小養成戶外運動打棒球的習慣，也能夠增進親子感情融洽。

頂新和德文教基金會表示，為了鼓勵更多家庭與孩子們參與社區棒球，本次特別邀請公益夥伴味全龍隊一起支持加油，未來也將透過邀請社區棒球隊到中職球場觀看球賽，提升小球員的看球的樂趣和視野。