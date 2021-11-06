中職／二軍也開放了！ 總冠軍賽觀眾可進場

中華職棒繼一軍全開放觀眾後，今天也宣布二軍總冠軍賽將開放觀眾進場、可在座位上飲食，但仍須配合相關防疫規定。

中央流行疫情指揮中心日前宣布鬆綁部分防疫措施，取消體育活動人數降載規定，中職聯盟今天表示，二軍總冠軍系列戰已行文完成核備，將開放觀眾進場。

不過聯盟也表示，觀眾入場後仍需配合實聯制，並全程配戴口罩，可於座位上飲食，飲食完即戴回口罩，且由於目前二軍戰績接近，對戰組合未定下，比賽日期、場地會再行公告。

中職二軍去年由味全龍隊拿下總冠軍，終止中信兄弟隊四連霸，今年兄弟戰績暫居第一，不過第二名的樂天桃猿隊只有2場勝差，兩隊還有3場對戰，第三名統一獅隊也僅差2.5場，至於主力都升上一軍的龍隊今年排名墊底。