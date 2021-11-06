中職／二軍也開放了！ 總冠軍賽觀眾可進場
中華職棒繼一軍全開放觀眾後，今天也宣布二軍總冠軍賽將開放觀眾進場、可在座位上飲食，但仍須配合相關防疫規定。
中央流行疫情指揮中心日前宣布鬆綁部分防疫措施，取消體育活動人數降載規定，中職聯盟今天表示，二軍總冠軍系列戰已行文完成核備，將開放觀眾進場。
不過聯盟也表示，觀眾入場後仍需配合實聯制，並全程配戴口罩，可於座位上飲食，飲食完即戴回口罩，且由於目前二軍戰績接近，對戰組合未定下，比賽日期、場地會再行公告。
中職二軍去年由味全龍隊拿下總冠軍，終止中信兄弟隊四連霸，今年兄弟戰績暫居第一，不過第二名的樂天桃猿隊只有2場勝差，兩隊還有3場對戰，第三名統一獅隊也僅差2.5場，至於主力都升上一軍的龍隊今年排名墊底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言