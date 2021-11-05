中職／林焌翰兩分砲助勝 獅下半季封王M8、年度登第一

統一獅隊今晚以10：3擊敗味全龍隊，加上另一地中信兄弟隊落敗，將下半季封王魔術數字一口氣減至「M8」；龍隊難破「魔咒」在台南球場吞下11連敗，追平聯盟紀錄。

獅隊贏球、兄弟輸球，兩隊在年度戰績勝差歸零，不過獅隊以5成769的勝率，略高於兄弟的5成755，登上第一名位置，若獅隊一路衝到季末，今年總冠軍將與兄弟再次交手，還可握有主場優勢。

獅隊今晚12支安打攻下10分，4局下面對2：3落後，是林岱安二壘打先敲回追平分、林祖傑高飛犧牲打超前，5局下林安可陽春砲、林焌翰兩分砲，兩發全壘打一口氣拉開差距。

先發投手胡智為雖然在3局上遇到亂流，單局被敲4支安打，自己也投出2次保送，丟掉3分，但之後回穩，最終繳出6局失3分的表現，連續3場投出優質先發，拿下個人本季第4勝。

龍隊新洋投柯西諾首次先發，有別於前一場中繼2.1局無失分，今天先發3局被敲2支安打，投出4次保送，丟掉4分（2分責失），吞下來台首敗。