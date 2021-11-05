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中職／林焌翰兩分砲助勝 獅下半季封王M8、年度登第一
統一獅隊今晚以10：3擊敗味全龍隊，加上另一地中信兄弟隊落敗，將下半季封王魔術數字一口氣減至「M8」；龍隊難破「魔咒」在台南球場吞下11連敗，追平聯盟紀錄。
獅隊贏球、兄弟輸球，兩隊在年度戰績勝差歸零，不過獅隊以5成769的勝率，略高於兄弟的5成755，登上第一名位置，若獅隊一路衝到季末，今年總冠軍將與兄弟再次交手，還可握有主場優勢。
獅隊今晚12支安打攻下10分，4局下面對2：3落後，是林岱安二壘打先敲回追平分、林祖傑高飛犧牲打超前，5局下林安可陽春砲、林焌翰兩分砲，兩發全壘打一口氣拉開差距。
先發投手胡智為雖然在3局上遇到亂流，單局被敲4支安打，自己也投出2次保送，丟掉3分，但之後回穩，最終繳出6局失3分的表現，連續3場投出優質先發，拿下個人本季第4勝。
龍隊新洋投柯西諾首次先發，有別於前一場中繼2.1局無失分，今天先發3局被敲2支安打，投出4次保送，丟掉4分（2分責失），吞下來台首敗。
龍隊本季在台南11場出賽全敗，追平單一球隊在台南球場連敗紀錄，與La New熊隊（2009年5月20日到9月20日）及三商虎隊（1998年6月28日到1999年7月3日）並列，明天是本季最後一場在台南贏球的機會。
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