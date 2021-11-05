中職／猿隊用林子崴拚贏德保拉 兄弟全年第一失守

樂天桃猿隊19歲左投林子崴度過開賽亂流，先發5局失1分，壓倒中信兄弟隊超強洋投德保拉，猿隊終場以3：1贏球；兄弟輸掉這一戰後吞下3連敗，不僅在下半季爭霸已落後統一獅隊2.5場勝差，全年戰績也以些微勝率落後獅隊，堪稱血本無歸。

林子崴為猿隊去年季中選秀第2指名選進，以先發投手養成，在猿隊的季後賽之路戰情較敏感之際被叫上一軍「開箱」，外界認為是下駟對上駟，但比賽走向卻非如此。

林子崴開賽的緊張全表現在控球上，前9球有8顆壞球，連續投出2次保送，詹子賢補上安打、帶有1分打點，但這名19歲小將隨即回穩，接下來一路投到5局結束，只再被敲出1安打。

林子崴先發5局、共用83球，被敲2安打、失1分，有3次保送、2次三振，度過開賽控球危機後壓制兄弟打線，6局起交給牛棚接手，陳冠宇、陳禹勳、朱俊祥、豪勁接連把關1局無失分。

面對德保拉，猿隊在他6局投球任內敲出9安打，首局朱育賢在滿壘時以二壘方向滾地球，幫助猿隊先馳得點，第3局成晉、第4局朱育賢各掃1發陽春砲。

德保拉先發6局失3分，此役無緣追加勝場，停留在與獅隊布雷克相同的15勝，防禦率小幅上升至1.83，仍領先布雷克的1.89。