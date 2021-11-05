中職／史上第一次 台灣交響樂團洲際球場演奏應援曲

今天台中洲際棒球場的中信兄弟與樂天桃猿隊之戰賽前，一壘舞台區出現一群特別來賓，國立台灣交響樂團到場表演，演出曲目包括「中華職棒主題曲」，令現場球迷十分陶醉，也是史上第一次有交響樂團在棒球場演出。

國立台灣交響樂團創立於1945年，為台灣歷史最悠久的交響樂團，團址座落於台中霧峰，有專屬音樂廳、大小排練室，是擁有完整軟硬體的全方位音樂團體。

今年國慶日受邀在國慶大會序曲暖場演出，近80人的樂團登上台北101大樓91樓觀景台，以「音樂百年─天佑福爾摩沙」，為慶祝中華民國國慶活動揭開序幕。