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中職／金門酒廠與統一獅合作11年 期許再出冠軍紀念酒

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠董事長黃怡凱、營業副總陳泰誠今天擔任開球投打嘉賓。圖／統一獅隊提供
中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠董事長黃怡凱、營業副總陳泰誠今天擔任開球投打嘉賓。圖／統一獅隊提供

中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第11年的合作，金門酒廠董事長黃怡凱、營業副總陳泰誠今天擔任開球投打嘉賓，也期許獅隊拿下隊史第11座總冠軍。

獅隊將於今年12月下旬前往金門進行棒球回饋計畫，今年預計由新生代的二位小獅王林靖凱、古林睿煬共同前往，讓熱愛棒球的小球員能有更深層認識及充滿夢想，近年來金門棒球成績搶眼，值得投入培養及耕耘。

林靖凱表示這是他第一次到金門，感覺新鮮，除了期待跟小球員互動外，還能看到金門的閩南性建築，還有戰地留下的古蹟與風俗民情。

金門酒廠與獅隊過去兩年推出聯名酒款，包含三十週年的「 球棒型 」聯名紀念酒款與去年在一勝三敗逆境之下，擊敗中信兄弟勇奪隊史第十座總冠軍限量發行的「年度總冠軍紀念酒」，希望今年能延續去年冠軍氣勢連勝挺進總冠軍戰，再次發行總冠軍紀念酒。

今天金門酒廠除了到場開球外，現場更加碼抽出6位幸運進場觀賽球迷，每位有機會可獲得0.6L-58度金門高粱酒2瓶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠營業副總陳泰誠今天擔任開球打擊嘉賓。圖／統一獅隊提供
中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠營業副總陳泰誠今天擔任開球打擊嘉賓。圖／統一獅隊提供
中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠董事長黃怡凱今天擔任開球投手嘉賓。圖／統一獅隊提供
中華職棒統一獅隊與金門酒廠邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠董事長黃怡凱今天擔任開球投手嘉賓。圖／統一獅隊提供

棒球 林靖凱 統一獅

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