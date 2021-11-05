中職／才沒有要送頭 林子崴等破最年輕初登板先發勝

樂天桃猿隊第2指名左投林子崴的「開箱秀」，今天在洲際球場對中信兄弟隊先發5局失1分，帶著3：1領先退場，有機會以不滿20歲的年紀寫下中職史上最年輕初登板即先發勝投紀錄。

林子崴本季在二軍出賽7場都是先發，取得1勝1敗、防禦率4.95，在猿隊的季後賽之路戰情較敏感之際被叫上一軍先發，外界熱議「送頭」味濃，但比賽走向卻非如此。

林子崴的一軍初登板，開賽的緊張全表現在控球上，前9球有8顆壞球，連續投出2次保送，詹子賢補上安打、帶有1分打點，但這名19歲小將隨即回穩，接下來一路投到5局結束，只再被敲出1安打。

林子崴先發5局、共用83球，被敲2安打、失1分，有3次保送、2次三振，度過開賽控球亂流後壓制兄弟打線。

猿隊首局出現3安打，朱育賢在滿壘時以二壘方向滾地球，幫助猿隊先馳得點，第3局成晉、第4局朱育賢各掃1發陽春砲，幫助林子崴取得勝投資格。

中職史上共有14人生涯初登板即取得先發勝，前一人是今年5月7日的兄弟余謙，20歲又29天保有最年輕紀錄，而林子崴今天為19歲又228天，這一勝若能守成，就將刷新聯盟紀錄。