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中職／ 龍隊7日「天龍陣」開球 蹲捕身高都破200
味全龍隊7日主辦「天龍陣」主題活動，當天除了有守護神田澤純一在賽前見面會，回答球迷提問及進行簽名活動，T1聯盟台啤英熊隊總經理哈孝遠及該隊當家球星黃聰翰，也將到場開球，並由龍隊球員廖任磊擔任開球捕手，身高都達200公分的哈孝遠、廖任磊兩位長人助陣，主題日熱鬧可期。
這次開球嘉賓之一黃聰翰，目前為中華男籃代表隊積極培養的射手，在台啤英熊隊同樣擔任三分射手的重任，私下個性溫和的他，在球場上經常為球迷帶來振奮人心的暴扣。來自台東的黃聰翰表示：「小時候很喜歡棒球，小學也曾擔任棒球隊的投手。這次來開球，也期待能帶動味全龍球迷到天母體育館看台啤英熊隊比賽，為在地職業球隊加油。」
這次天龍陣主題日，特別與日本知名墨繪師「御歌頭」合作，以烟灰墨繪畫法，將「龍王」王維中、「龍之子」徐若熙和龍隊最倚賴的守護神田澤純一化身為戰國武將，擺陣迎戰各方好手。
當天賽前舉辦田澤純一的球迷見面會，親自回答球迷提問，並在結束後進行簽名活動。星岑、Chris、心璇、小映、拉拉5位Dragon Beauties小龍女，也將在賽前帶來日文應援曲「飛龍乘雲」的應援教學，並加碼傳授龍迷稱為「神曲」、每放必得分的全新嗆司曲「龍霸四方」。
台灣啤酒英熊隊今年加入T1聯盟後，主場選定台北市立大學天母校區體育館，與龍隊的天母棒球場主場相鄰。球團表示，創辦人魏應充開季時期勉龍隊與天母商圈共榮共好，這次的開球合作，希望能為兩隊創造更多合作空間，以職棒、職籃豐富天母一日育樂生活圈。
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