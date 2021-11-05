中職／ 龍隊7日「天龍陣」開球 蹲捕身高都破200

味全龍隊7日主辦「天龍陣」主題活動，當天除了有守護神田澤純一在賽前見面會，回答球迷提問及進行簽名活動，T1聯盟台啤英熊隊總經理哈孝遠及該隊當家球星黃聰翰，也將到場開球，並由龍隊球員廖任磊擔任開球捕手，身高都達200公分的哈孝遠、廖任磊兩位長人助陣，主題日熱鬧可期。

這次開球嘉賓之一黃聰翰，目前為中華男籃代表隊積極培養的射手，在台啤英熊隊同樣擔任三分射手的重任，私下個性溫和的他，在球場上經常為球迷帶來振奮人心的暴扣。來自台東的黃聰翰表示：「小時候很喜歡棒球，小學也曾擔任棒球隊的投手。這次來開球，也期待能帶動味全龍球迷到天母體育館看台啤英熊隊比賽，為在地職業球隊加油。」

這次天龍陣主題日，特別與日本知名墨繪師「御歌頭」合作，以烟灰墨繪畫法，將「龍王」王維中、「龍之子」徐若熙和龍隊最倚賴的守護神田澤純一化身為戰國武將，擺陣迎戰各方好手。

當天賽前舉辦田澤純一的球迷見面會，親自回答球迷提問，並在結束後進行簽名活動。星岑、Chris、心璇、小映、拉拉5位Dragon Beauties小龍女，也將在賽前帶來日文應援曲「飛龍乘雲」的應援教學，並加碼傳授龍迷稱為「神曲」、每放必得分的全新嗆司曲「龍霸四方」。