花蓮棒球能高團百年回顧展 再現傳奇歷程

來自花蓮的「NOKO能高團」是國內首支踏上日本甲子園球場比賽的棒球隊，今年適逢球隊成立100年，花蓮市公所舉辦「能高百年回顧展」重溫能高團的傳奇歷程。

來自花蓮的林桂興熱愛棒球，1920年代籌組能高團前身「高砂棒球隊」，隊員全是花蓮原住民，遠征日本各地交流，成績優異，造成轟動，是台灣第一支踏上甲子園球場比賽的台灣棒球隊，奠定台灣東部棒檀在海外的發展基礎。

為紀念當年能高團的優異表現，花蓮市公所今天起在花蓮市好客文化會館展出「能高百年回顧展」，展期至2022年2月28日，展出能高團歷史介紹、能高團文獻、家屬回顧的訪談及複刻版能高團球衣球帽可拍照互動。

花蓮市長魏嘉賢表示，能高團的推手林桂興被視為台灣棒球史第一人，不只是在體壇付出心力，更出錢出力贊助音樂家郭子究成立東台灣第一個西洋音樂研究會。

魏嘉賢說，林桂興是他外曾祖父的哥哥，因外曾祖父經營照相館，為林桂興留下不少體育、音樂推展歷程的紀錄，這些珍貴的照片都由林桂興家人保存。

能高棒球隊球員陳清松的後代陳秀珠表示，感謝許多人的幫助，讓能高團能繼續被記得，特別感謝台灣球芽棒球發展協會創辦人、中信兄弟球員周思齊多年來對能高棒球隊的執著奉獻，也是這次展出的協辦單位。