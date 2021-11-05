日職／陽岱鋼二軍開轟 11月3場都敲安
日本職棒巨人隊台將陽岱鋼持續保持手感，今天在二軍練習賽中敲出兩分砲，幫助球隊以9：8擊敗羅德隊，11月3場比賽都敲出安打。
巨人隊與羅德隊打得膠著，陽岱鋼在3局敲出的2分砲一度幫助球隊領先，不過後續兩度平手，直到9局下1出局、二三壘有人時，萩原哲的再見高飛犧牲打才拿下勝利。
陽岱鋼今天擔任第三棒、指定打擊，1局下首打席敲出右外野二壘打，3局開轟後，在4局被換下場，單場2打數2安打，都是長打，表現活躍，巨人隊的秋廣優人也有著4安打3打點的成績。
陽岱鋼在昨天對羅德隊的練習賽中擔任第一棒、中外野手，也有著3打數2安打的好表現，11月1日秋季聯盟最後一戰也敲出二壘打，在秋季聯盟累積2轟。
【二軍】#練習試合#巨人 9×-8 #ロッテ（#読売ジャイアンツ球場）#秋広優人 選手が4安打3打点の活躍‼#陽岱鋼 選手が本塁打を含む2安打2打点、#山下航汰 選手は3安打1打点でした🤩#横川凱 投手は3回無失点の好投👍#萩原哲 選手のサヨナラ犠飛で勝利しました👏#ともに強く #ジャイアンツ— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) November 5, 2021
ジャイアンツ球場で行われた２軍練習試合ロッテ戦。2安打2打点の陽選手の本塁打は、打った瞬間それと分かる本塁打でした⚾️#陽岱鋼 #ジャイアンツ pic.twitter.com/oPCxH4HhL5— スポニチ巨人担当2021 (@SponichiGiants) November 5, 2021
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