日職／陽岱鋼二軍開轟 11月3場都敲安

日本職棒巨人隊台將陽岱鋼持續保持手感，今天在二軍練習賽中敲出兩分砲，幫助球隊以9：8擊敗羅德隊，11月3場比賽都敲出安打。

巨人隊與羅德隊打得膠著，陽岱鋼在3局敲出的2分砲一度幫助球隊領先，不過後續兩度平手，直到9局下1出局、二三壘有人時，萩原哲的再見高飛犧牲打才拿下勝利。

陽岱鋼今天擔任第三棒、指定打擊，1局下首打席敲出右外野二壘打，3局開轟後，在4局被換下場，單場2打數2安打，都是長打，表現活躍，巨人隊的秋廣優人也有著4安打3打點的成績。

陽岱鋼在昨天對羅德隊的練習賽中擔任第一棒、中外野手，也有著3打數2安打的好表現，11月1日秋季聯盟最後一戰也敲出二壘打，在秋季聯盟累積2轟。