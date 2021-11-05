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中職／今年最後一場開箱秀 迪倫6日先發力抗兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將洋將迪倫6日開箱。 擷圖自富邦悍將介紹畫面
富邦悍將洋將迪倫6日開箱。 擷圖自富邦悍將介紹畫面

中職今年最後一場洋將「開箱秀」，就在明天洲際球場，富邦悍將隊迪倫將擔任先發投手，面對中信兄弟隊，打開疫情賽季的最後一個福袋。

今年受到疫情影響，球季中斷近兩個月，加上邊境管制，洋將出得去、進不來，好不容易才等到透過專案申請外援來台，各隊最終只能未開箱、先註冊。

迪倫在9月26日抵台，為這批專案來台洋將中最早報到者，其他各隊洋將都已陸續開箱，依序為10月27日統一獅隊霸能、10月31日味全龍隊柯西諾及中信兄弟隊象魔力，華德茲則於昨天中繼演出初登板，只剩迪倫尚未出賽。

悍將隊投手教練布魯斯本周二受訪時指出，「迪倫這陣子花比較多時間在思考棒球，可能有一點點焦慮，想得比較多，因為很久沒比賽。」迪倫明天終於將上賽場，與他同場先發的兄弟投手為左投呂彥青

迪倫為南非籍，2010年從水手隊體系展開旅美生涯，最高層級到達3A，生涯共在3A出賽21場（14場先發），取得6勝2敗、防禦率5.31，今年原在墨西哥聯盟出賽，曾在5月投出無安打比賽。

中信兄弟 呂彥青 富邦悍將

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