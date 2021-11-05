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中職／猿隊林子崴登板瞬間 締史上第4組同名同姓一軍出賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
桃猿隊林子崴先發。 擷圖自桃猿隊臉書粉絲團
桃猿隊林子崴先發。 擷圖自桃猿隊臉書粉絲團

樂天桃猿隊今天在洲際球場續戰中信兄弟隊，推出去年第2指名的19歲投手林子崴先發，力抗超強洋投德保拉，林子崴站上投手丘的一刻，也將成史上第四組在一軍有出賽紀錄的同名名姓球員。

中職過去皆有一軍出賽紀錄的同名同姓案例，包括「張志強」、「黃恩賜」、「羅國華」。

史上第一次同名同姓同場出賽紀錄，由「張志強」締造，2014年8月28日在洲際球場的兄弟與獅隊之戰，兄弟的張志強代跑上壘並接替三壘守備，獅隊的「張班長」張志強則中繼2人次、0.1局，沒有對決機會。

首次同名同姓對決紀錄則由「黃恩賜」保有，兩位黃恩賜生涯共對戰9打席，獅隊黃恩賜敲出2安打，兄弟黃恩賜投出2次三振，首次對決在2019年6月1日實現。

效力兄弟的羅國華，一軍生涯從2011年打到2016年，具備旅美資歷的羅國華，則是在2017年選秀被富邦悍將隊第3指名延攬入隊，兩人不曾在一軍賽場上同場過。

中職史上還差點出過兩位「許峰賓」，一位是球員生涯效力獅隊、目前在兄弟二軍教練團的許峰賓，另一位是2009年曾以測試合約進入兄弟的許峰賓，最終未能通過測試而無緣投入職棒，但他曾在2006年以借將身分打過獅隊二軍，當時形成兩位許峰賓同隊的狀況。

還有兩位「林威廷」差點在義大犀牛隊團聚，1989年次的林威廷在2013年選秀進入犀牛隊，1996年次的林威廷在兩年後選秀同隊上榜，但最終議約破局，並未進入職棒打球。

統一獅隊左投林子崴。 報系資料照
統一獅隊左投林子崴。 報系資料照

黃恩賜 張志強 林威廷

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