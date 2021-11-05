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中職／才被葉總點名期待 邱辰二軍連兩場開轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊宣布簽下7名新人，由左至右為邱辰、張祐嘉、陳思仲、李展毅、領隊任中傑、曹祐齊、吳秉恩、張鈞守。圖／味全龍隊提供
味全龍隊宣布簽下7名新人，由左至右為邱辰、張祐嘉、陳思仲、李展毅、領隊任中傑、曹祐齊、吳秉恩、張鈞守。圖／味全龍隊提供

中華職棒二軍今天味全龍隊以12：7擊敗統一獅隊，龍隊新秀邱辰連兩場開轟，日前更被總教練葉君璋點名為今年能上一軍的人選之一。

雖然歷經去年選秀失利，邱辰今年再次挑戰中職，在季中選秀第7輪加盟龍隊，也入選今年U23世界盃國手，並敲出中華隊該屆賽事首轟，結束國際賽後開始在二軍出賽。

邱辰首場出賽在11月3日，對戰富邦悍將隊二軍替補上場，2打數敲出1發陽春砲，今天先發第二棒、中外野手，3打數敲出2安打，包括一發全壘打，另有2次四壞保送，有2分打點、4分得分。

邱辰在4局上保送上壘後，靠著黃柏豪安打加上對手失誤，得到龍隊第1分，面對1：4落後，龍隊在6局上打出一波10分攻勢，單局打了14人次，9支安打中，包括邱辰一支一壘打、一支2分砲，8局上邱辰保送上壘後，靠著林驛騰安打回來得分。

龍隊在10月11日球員註冊大限前，將今年選秀新人邱辰、陳思仲放進名單，總教練葉君璋當時表示，考量兩人都較成熟，季末有機會用到，邱辰也有國際賽經驗。

陳思仲此役先發第7棒、三壘手，4打數有1支安打，多守位是他爭取一軍的優勢，二軍雖以三壘為主，但一、二壘也都有守備紀錄。

同是今年選秀加盟的曹祐齊今天是二軍第二次登板、首次先發，投1.2局被敲3支安打，掉2分，另有三振、四壞保送各1次。

選秀 葉君璋

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