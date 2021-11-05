快訊

全台醫院比照台大醫院衝疫苗接種量 指揮中心開綠燈

國內首例莫德納+BNT混打突破性感染 證實感染Delta

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／動紫音樂祭亮出鬼滅之刃 進場送限量海報

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊11月13日動紫音樂祭，進場即可獲得「鬼滅之刃火之神血風譚發售限定海報」，限量2000份。圖／樂天桃猿隊
樂天桃猿隊11月13日動紫音樂祭，進場即可獲得「鬼滅之刃火之神血風譚發售限定海報」，限量2000份。圖／樂天桃猿隊

日本知名動漫「鬼滅之刃」進軍全猿主場，樂天桃猿隊11月13日（六）的「動紫音樂祭」主題日，特別提供鬼滅之刃限定版海報，限量2000份送完為止。

「鬼滅之刃」為日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫，創下日本漫畫史上最快突破1億冊的紀錄，近年陸續改編成動畫、電影、遊戲，無論台、日兩地，都獲得相當大的迴響。

樂天桃猿隊表示，支援的夥伴SEGA特別帶來獨家好禮，11月13日動紫音樂祭進場即可獲得「鬼滅之刃火之神血風譚發售限定海報」，限量2000份。

這也是2021新光動紫音樂祭最後一天，除了有機會獲得鬼滅之刃限量海報外，賽後萬芳登場高歌，伍佰&China Blue則是壓軸演出。

樂天女孩唱將若潼與孟潔則將在7局下結束帶來「勝利星光」Live版，樂天女孩隊長籃籃、舞后阿布舞都將加碼在賽後表演。

樂天桃猿

延伸閱讀

黃小琥情斷10年德籍男友「該走就走」 徵小30歲鮮肉

朱高正晚間辭世 林正杰臉書證實肯定對台民主貢獻

「同學會」音樂劇版將登場 萬芳光良歌后歌王開唱

北市萬芳及聯醫中興開門診 打莫德納及AZ免煩惱

相關新聞

日職／比賽中IG直播、派自己代打 新庄剛志訂「十三條公約」

日本火腿隊新任監督新庄剛志，在4日舉辦就任記者會，不只一身胭脂色西裝華麗的裝扮與眾不同，還發表了許多意外的言論，包括「不以奪冠為目標」、「不要叫我監督，叫我BIG BOSS」等等。其中他訂下的「十三條公約」，更是令人議論紛紛。

中職／「台灣棒球的怪物」 日、韓再次報導超級新人徐若熙

味全龍超級新人徐若熙本季表現亮眼，初登板就寫下生涯頭11個出局數都是三振的紀錄，整季也未挨轟，優異表現吸引日本與韓國媒體關注。 礙於今年球季拖得比較長，總教練葉君璋為讓徐若熙有適當的休息，決定讓

中職／動紫音樂祭亮出鬼滅之刃 進場送限量海報

日本知名動漫「鬼滅之刃」進軍全猿主場，樂天桃猿隊11月13日（六）的「動紫音樂祭」主題日，特別提供鬼滅之刃限定版海報，限...

中職／猿隊狂威「火大」代表作 助攻獅隊封王魔術數字減一

中信兄弟隊新洋投象魔力昨晚首次先發挨樂天桃猿隊痛擊，三點二局丟掉六分，兄弟最終就以一比六落敗，讓統一獅隊的下半季封王魔術...

日職／火腿人氣監督就位 新庄剛志：我不會以奪冠為目標

穿著酒紅色西裝搭配白色大立領襯衫，新庄剛志在日本職棒火腿隊新監督就職記者會上吹起新風潮，也直言要改變火腿的面貌，其中一項...

中職／鞏冠、劉基鴻開轟 龍投車輪戰完封悍將

味全龍隊今晚靠著吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻兩發全壘打，加上李凱威的「另類」場內全壘打，在澄清湖主場以3：0擊敗富邦悍將隊，6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。