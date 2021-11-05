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中職／動紫音樂祭亮出鬼滅之刃 進場送限量海報
日本知名動漫「鬼滅之刃」進軍全猿主場，樂天桃猿隊11月13日（六）的「動紫音樂祭」主題日，特別提供鬼滅之刃限定版海報，限量2000份送完為止。
「鬼滅之刃」為日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫，創下日本漫畫史上最快突破1億冊的紀錄，近年陸續改編成動畫、電影、遊戲，無論台、日兩地，都獲得相當大的迴響。
樂天桃猿隊表示，支援的夥伴SEGA特別帶來獨家好禮，11月13日動紫音樂祭進場即可獲得「鬼滅之刃火之神血風譚發售限定海報」，限量2000份。
這也是2021新光動紫音樂祭最後一天，除了有機會獲得鬼滅之刃限量海報外，賽後萬芳登場高歌，伍佰&China Blue則是壓軸演出。
樂天女孩唱將若潼與孟潔則將在7局下結束帶來「勝利星光」Live版，樂天女孩隊長籃籃、舞后阿布舞都將加碼在賽後表演。
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