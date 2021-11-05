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中職／「台灣棒球的怪物」 日、韓再次報導超級新人徐若熙

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍隊徐若熙雖然提前關機，優異表現還是吸引日本與韓國媒體關注。 聯合報系資料照
味全龍隊徐若熙雖然提前關機，優異表現還是吸引日本與韓國媒體關注。 聯合報系資料照

味全龍超級新人徐若熙本季表現亮眼，初登板就寫下生涯頭11個出局數都是三振的紀錄，整季也未挨轟，優異表現吸引日本與韓國媒體關注。

礙於今年球季拖得比較長，總教練葉君璋為讓徐若熙有適當的休息，決定讓他在月底先發完就提前關機。最終本季出賽20場，主投81局拿下3勝7敗，防禦率3.11。雖無法達到單季百K里程碑，不過也繳出整季未挨轟的精湛表現，是2000年郭李建夫後土投第一人。

總結這個賽季，徐若熙在投完本季最終戰後只為自己打「八十分」，因為說好的一百局沒投到，加上球季後段因為疲勞，球路控制上沒有很好。不過他依然是總教練葉君璋眼中的「新人王」，對於子弟兵的封關戰表現算是滿意；另兩名熱門人選隊友郭天信、富邦悍將隊曾峻岳，也都將自己的一票投給徐若熙。

徐若熙初生之犢不怕虎的表現，也引來日本與韓國媒體關注。日媒《BASEBALL CHANNEL》就以「台灣棒球界誕生的怪物 味全龍新生代王牌投手徐若熙的成長」，報導他菜鳥年的表現，並盛讚徐若熙是味全龍起死回生的希望。韓媒《OSEN》相隔一日後也以「極速157公里 中職21歲菜鳥強投創下21年新紀錄」為題，專文報導徐若熙。

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