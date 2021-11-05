日職／比賽中IG直播、派自己代打 新庄剛志訂「十三條公約」

日本火腿隊新任監督新庄剛志，在4日舉辦就任記者會，不只一身胭脂色西裝華麗的裝扮與眾不同，還發表了許多意外的言論，包括「不以奪冠為目標」、「不要叫我監督，叫我BIG BOSS」等等。其中他訂下的「十三條公約」，更是令人議論紛紛。

根據日本媒體「Full-Count」報導，前人氣球星新庄剛志的就任記者會，吸引了35加媒體、119人的大陣仗，同時進行youtube網路直播。而新庄不改過去的搞怪風格，頻頻做出驚人發言。

新庄表示，當他接到球隊的邀請，希望他能擔任監督時，他馬上回答「一秒！好的！我願意！」並且從公開露面後，就希望能夠改變監督的既有形象。

日本媒體「スポニチ」報導，新庄宣布將訂下「十三條公約」，目標擺在打造一支獨具特色的球隊。這十三條公約內容分別是：