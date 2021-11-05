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日職／比賽中IG直播、派自己代打 新庄剛志訂「十三條公約」
日本火腿隊新任監督新庄剛志，在4日舉辦就任記者會，不只一身胭脂色西裝華麗的裝扮與眾不同，還發表了許多意外的言論，包括「不以奪冠為目標」、「不要叫我監督，叫我BIG BOSS」等等。其中他訂下的「十三條公約」，更是令人議論紛紛。
根據日本媒體「Full-Count」報導，前人氣球星新庄剛志的就任記者會，吸引了35加媒體、119人的大陣仗，同時進行youtube網路直播。而新庄不改過去的搞怪風格，頻頻做出驚人發言。
新庄表示，當他接到球隊的邀請，希望他能擔任監督時，他馬上回答「一秒！好的！我願意！」並且從公開露面後，就希望能夠改變監督的既有形象。
日本媒體「スポニチ」報導，新庄宣布將訂下「十三條公約」，目標擺在打造一支獨具特色的球隊。這十三條公約內容分別是：
1.改變球隊及職棒界
2.成為世界第一的球隊
3.選手們也一起從天花板降落
4.在比賽中做IG直播
5.由再次參加戰力外測試的我代打
6.培養投手3人、野手4人成為明星
7.由新人擔任開幕戰投手
8.由監督兼任外野守備教練
9.不安打就得分
10.更改球衣
11.激發心理素質
12.不開口批評他人
13.把自己的想法寫成書傳給大家
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