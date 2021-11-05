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日職／比賽中IG直播、派自己代打 新庄剛志訂「十三條公約」

聯合新聞網 / 綜合報導
新庄剛志在記者會上語出驚人，宣布「十三條公約」打造獨門球隊。 截圖自Full-Count（フルカウント）推特
新庄剛志在記者會上語出驚人，宣布「十三條公約」打造獨門球隊。 截圖自Full-Count（フルカウント）推特

日本火腿隊新任監督新庄剛志，在4日舉辦就任記者會，不只一身胭脂色西裝華麗的裝扮與眾不同，還發表了許多意外的言論，包括「不以奪冠為目標」、「不要叫我監督，叫我BIG BOSS」等等。其中他訂下的「十三條公約」，更是令人議論紛紛。

根據日本媒體「Full-Count」報導，前人氣球星新庄剛志的就任記者會，吸引了35加媒體、119人的大陣仗，同時進行youtube網路直播。而新庄不改過去的搞怪風格，頻頻做出驚人發言。

新庄表示，當他接到球隊的邀請，希望他能擔任監督時，他馬上回答「一秒！好的！我願意！」並且從公開露面後，就希望能夠改變監督的既有形象。

日本媒體「スポニチ」報導，新庄宣布將訂下「十三條公約」，目標擺在打造一支獨具特色的球隊。這十三條公約內容分別是：

1.改變球隊及職棒界

2.成為世界第一的球隊

3.選手們也一起從天花板降落

4.在比賽中做IG直播

5.由再次參加戰力外測試的我代打

6.培養投手3人、野手4人成為明星

7.由新人擔任開幕戰投手

8.由監督兼任外野守備教練

9.不安打就得分

10.更改球衣

11.激發心理素質

12.不開口批評他人

13.把自己的想法寫成書傳給大家

新庄剛志 日本火腿

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