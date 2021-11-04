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中職／鞏冠、劉基鴻開轟 龍投車輪戰完封悍將

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠轟出生涯第10發全壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠轟出生涯第10發全壘打。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今晚靠著吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻兩發全壘打，加上李凱威的「另類」場內全壘打，在澄清湖主場以3：0擊敗富邦悍將隊，6名投手車輪戰投出完封也功不可沒。

鞏冠今天擔任第四棒、指定打擊，2局下面對羅力的第一球就揮棒，把球打上左外野觀眾席，外野手早早放棄追球，這發全壘打是鞏冠生涯第10轟，用41場達陣是本土打者第二快，僅次於王柏融的33場，中職史上排名第13快。

4局下李凱威敲出的右外野深遠飛球，趁著外野手撿球滑上三壘，不料又因二壘手暴傳三壘，李凱威起身繼續跑回本壘，不過因失誤關係加上曾在三壘停留，不能算場內全壘打，

8局下劉基鴻則從悍將隊中繼投手李建勳手中敲出貨真價實陽春砲，這發全壘打也是個人生涯第3轟，上一次開轟是今年5月7日。

龍隊中繼轉先發的廖任磊投了3.2局無分，接手的黃東淯1.1局無失分得到生涯首勝，接下來林逸達、王玉譜、陳冠偉各投1局無失分，田澤純一守住最後1局，連續9次拿下救援成功（本季第25次）。

悍將隊先發投手羅力投出7局失2分的優質先發，防禦率下修到3.17，但仍吞下本季第9敗（7勝），距離本季完成生涯百勝的目標越來越遠（目前97勝）。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠轟出生涯第10發全壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠轟出生涯第10發全壘打。圖／味全龍隊提供

李凱威 劉基鴻

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