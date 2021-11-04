快訊

震驚醫界！中山醫院前院長捲入陸籍女賣淫案 檢方漏夜偵訊

中職／象猿板凳清空！樂天成晉趁亂偷抱兄弟江坤宇

中職／象魔力遭猿痛擊失6分 兄弟輸球、獅封王M10

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟隊先發投手象魔力。記者黃仲裕／攝影
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟隊先發投手象魔力。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊新洋投象魔力今晚首次先發，遭到樂天桃猿隊震撼教育，在洲際主場投3.2局丟掉6分，兄弟最終就以1：6敗給桃猿隊，也讓統一獅隊的下半季封王魔術數字降至M10，兄弟落後到1.5場勝差。

象魔力前一場對獅隊中繼3局無失分，不料今天狀況連連，2局上被敲出3支安打另有1次保送，林承飛、張閔勛的安打各有1打點；4局上兩出局後，又因林立、成晉的安打丟掉2分而退場，接手的謝榮豪被林泓育敲出二壘打，丟掉2分也算象魔力的。

猿隊狂威則投出來台代表作，5局下雖然投出火氣，對江坤宇投出保送後念念有詞、引發兩隊板凳清空，不過最終用106球投完7局追平生涯最多，且只失1分，被敲4支安打，另有6次三振、3次保送，在打線相挺下，奪得生涯第二勝。

兄弟另名新洋投華德茲也在今天6局初登板，投出第一球差點被寫入史頁，猿隊林承飛把球敲到中外野深處，還好宋晟睿跳起來、手套伸到牆頭，接殺這個可能的全壘打；華德茲也回穩，一路投完最後4局，被敲2安沒有失分。

中職史上有兩名投手在生涯初登板的首球就挨轟，第一位是1997年3月2日味全龍隊的強斯頓，第二位是2019年10月3日統一獅隊的郭力緯。

中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，樂天桃猿隊先發投手狂威。記者黃仲裕／攝影
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，樂天桃猿隊先發投手狂威。記者黃仲裕／攝影

統一獅 林承飛

延伸閱讀

圖輯／中職林承飛、陳閔勛連續安打 樂天2比0領先中信

中職／華德茲準備開箱 迪倫可能是最晚初登板洋投

中職／兄弟「誤」事 藍寅倫敲再見2分砲

中職／陳琥取代德保拉31日先發抗獅 兄弟新洋投待命中繼

相關新聞

曾因涉賭永不錄用如今轉做直播主 郭進興亮相：日子也要過下去

近來越來越多名人轉戰直播圈，掀起一陣直播帶貨風潮，前中職勝投王郭進興，最近也帶著女兒，台語歌手郭婷筠登上知...

中職／鞏冠、劉基鴻開轟 龍投車輪戰完封悍將

味全龍隊今晚靠著吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻兩發全壘打，加上李凱威的「另類」場內全壘打，在澄清湖主場以3：0擊敗富邦悍將隊，6...

中職／象猿板凳清空！樂天成晉趁亂偷抱兄弟江坤宇

中華職棒今晚中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰，出現板凳清空場面，猿隊先發投手狂威投出保送後，向打者江坤宇嗆聲，結果引發兩隊球員...

中職／鞏冠敲出生涯10轟 168打席本土第三快

味全龍隊今晚在澄清湖球場對上富邦悍將隊，重砲吉力吉撈．鞏冠在2局下的首打席開轟，花費168打席達成生涯10轟，超越隊史紀...

日職／「叫我Big Boss」新庄剛志就任監督金句連發

日本職棒火腿隊新監督新庄剛志秀出超人氣，今天在札幌舉行的就職記者會吸引了35家媒體、119名記者到場，他也頻頻爆出金句，...

中職／余謙二軍3.1局好投 王建民代班二連勝

中華職棒二軍今日中信兄弟隊與富邦悍將隊之戰，在余謙先發3.1局無失分率領下，兄弟以5：3擊敗悍將隊，代班總教練的王建民也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。