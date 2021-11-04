中職／象魔力遭猿痛擊失6分 兄弟輸球、獅封王M10

中信兄弟隊新洋投象魔力今晚首次先發，遭到樂天桃猿隊震撼教育，在洲際主場投3.2局丟掉6分，兄弟最終就以1：6敗給桃猿隊，也讓統一獅隊的下半季封王魔術數字降至M10，兄弟落後到1.5場勝差。

象魔力前一場對獅隊中繼3局無失分，不料今天狀況連連，2局上被敲出3支安打另有1次保送，林承飛、張閔勛的安打各有1打點；4局上兩出局後，又因林立、成晉的安打丟掉2分而退場，接手的謝榮豪被林泓育敲出二壘打，丟掉2分也算象魔力的。

猿隊狂威則投出來台代表作，5局下雖然投出火氣，對江坤宇投出保送後念念有詞、引發兩隊板凳清空，不過最終用106球投完7局追平生涯最多，且只失1分，被敲4支安打，另有6次三振、3次保送，在打線相挺下，奪得生涯第二勝。

兄弟另名新洋投華德茲也在今天6局初登板，投出第一球差點被寫入史頁，猿隊林承飛把球敲到中外野深處，還好宋晟睿跳起來、手套伸到牆頭，接殺這個可能的全壘打；華德茲也回穩，一路投完最後4局，被敲2安沒有失分。