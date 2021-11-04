中職／鞏冠敲出生涯10轟 168打席本土第三快

味全龍隊今晚在澄清湖球場對上富邦悍將隊，重砲吉力吉撈．鞏冠在2局下的首打席開轟，花費168打席達成生涯10轟，超越隊史紀錄，中職本土球員排名第三。

鞏冠今天擔任第四棒、指定打擊，2局下面對羅力的第一球就揮棒，把球打上左外野觀眾席，外野手早早放棄追球。

鞏冠相隔兩場再開轟，下半季加入的他已經累積10轟，耗費151打數、168打席、41場，就打席來說，超越過去味全龍隊洋將馬斯的189打席最快生涯10轟紀錄，場次、打數也都是隊史紀錄。

中華職棒過去最少打席完成生涯10轟的本土球員是鞏冠隊友，曾陶鎔在2017年效力中信兄弟隊時，只用138打席達陣，第二名是2016年王柏融的142打席；中職最快則是1997年和信鯨隊的展龍，只用96打席敲出10轟。