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中職／余謙二軍3.1局好投 王建民代班二連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊二軍教練王建民。圖／報系資料照
中信兄弟隊二軍教練王建民。圖／報系資料照

中華職棒二軍今日中信兄弟隊與富邦悍將隊之戰，在余謙先發3.1局無失分率領下，兄弟以5：3擊敗悍將隊，代班總教練的王建民也拿下二連勝。

余謙傷癒復出後第二場先發，前3局沒遇到太多難關，直到4局1出局後，被敲安打又出現保送後才退場休息，沒有失分。

余謙總計投3.1局、55球都是傷後新高，其中有32顆好球，最快球速維持在147公里，被敲4支安打，另有1次四壞保送，沒有三振。

兄弟打線在1局就靠著林志綱、杜家明兩支安打得分，5局下再用4支安打、1次保送串連得到3分，劉貴元、岳政華、杜家明的安打帶有打點；7局下馬鋼敲出二壘打後靠失誤上三壘，林志綱犧牲觸擊打回1分。

悍將隊雖然在9局上從江忠城手中拿下3分，不過兄弟換上周磊後，連抓3個出局數拿下救援成功。

由於兄弟二軍總教練林明憲施打疫苗，投手教練王建民在2日首次代理總教練就拿下勝利，今天第二次代班也繼續率隊奪勝。

余謙

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