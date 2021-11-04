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日職／「叫我Big Boss」新庄剛志就任監督金句連發

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
新庄剛志就任記者會。 擷圖自畫面
新庄剛志就任記者會。 擷圖自畫面

日本職棒火腿隊新監督新庄剛志秀出超人氣，今天在札幌舉行的就職記者會吸引了35家媒體、119名記者到場，他也頻頻爆出金句，要大家不要叫他監督，「叫我Big Boss」。

有別於一旁穿著正式西裝的球團人事，新庄剛志穿著酒紅色西裝搭配白色大立領襯衫出席記者會，開頭介紹自己成為火腿隊第22任監督時，還就語出驚人地追加「是監督兼選手合約」，讓一旁球團社長川村浩二趕緊跳出來說：「只有監督合約。」

新庄剛志遞給記者的名片上的稱謂不是監督，而是「Big Boss（老大）」，他說：「不要叫我監督，請叫我Big Boss，在峇里島時，別人都這麼叫我。」

相對制式的「以日本一為目標」答案，新庄剛志接掌兵符的想法很不同，「我不會以奪冠為目標，目標太高適得其反，還是一天一天練習，如果到9月有機會爭冠，才會朝這方向努力。」

當初收到就任火腿隊監督的邀請，新庄剛志說自己一秒就答應，當初接受球員測試也是希望回到職棒，如今以監督身分回歸，他希望能夠改變火腿隊的面貌，「只要有3名投手、4名野手都具有天賦，我們就可以成為一支堅強的球隊。」

被問到就任後的背號，新庄剛志希望穿回球員時期的「1號」，但球員還是主角，不過他也說：「我希望培育出明星候選人，等到他可以穿上1號球衣，但是在那之前，還是我先穿吧。」引發現場記者笑聲。

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