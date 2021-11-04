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中職／統一獅點亮M11 兄弟4日若勝出將熄滅

中央社 / 台北4日電
統一獅點亮下半季封王魔術數字。 聯合報系資料照
統一獅點亮下半季封王魔術數字。 聯合報系資料照

中華職棒統一獅隊與中信兄弟正在進行下半季冠軍之爭，獅隊在昨晚已經順利點亮下半季封王魔術數字11，不過若今天兄弟贏球，魔術數字會熄滅，反之若輸球魔術數字就會再減。

兄弟昨天以1比5不敵富邦悍將，讓獅隊確定點亮魔術數字11，目前下半季獅隊暫居第1名，兄弟以1場勝差落後。獅隊今天沒有賽事，兄弟則是對上樂天桃猿隊，兄弟推出新洋投象魔力先發對上桃猿隊狂威，若兄弟這場贏球，獅隊的魔術數字就會熄滅；若兄弟輸球，則魔術數字減為10。

若獅隊在下半季順利封王，總冠軍賽就會由上半季冠軍兄弟與下半季冠軍獅隊交手；不過若最後兄弟包辦上、下半季冠軍及全年勝率第一，則先由全年勝率第2、3名進行季後挑戰賽，勝出者再與兄弟打總冠軍賽，不過兄弟會先保送1勝。

目前全年勝率兄弟暫居第1名，不過獅隊也以1.5場勝差緊追在後，而樂天桃猿隊目前在下半季落後獅隊6.5場勝差，爭取下半季冠軍難度較高，另一條進季後賽的路就是兄弟能包辦上、下半季冠軍及全年勝率第一。雖然桃猿隊目前全年勝率排名第3，不過緊追在後的富邦悍將與桃猿之間僅2場勝差。

魔術 樂天桃猿 富邦悍將

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