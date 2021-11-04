日職／新官上任三把火 新庄剛志要稻葉篤紀下海指導球員

剛接下火腿隊監督一任的新庄剛志，今日舉行就任記者會，先前就已向媒體透露不少帶兵的想法，也在昨日展開的秋訓中，特別要求新任總管稻葉篤紀擔任「特別教練」，換上運動服前往指導打者，且給了需特別「培養左打」的任務。

稻葉篤紀上任首日就前往秋訓現場視察，不過與一般球團總經理不同的是，稻葉換上一身運動裝，毫無架子的在現場進行指導教學。今年完全上不了一軍的清宮幸太郎，也特別請教稻葉打擊方面的問題，稻葉也直言，「差不多到了清宮自己，必須做出什麼改變的時候了。」

事實上稻葉會親自下場指導打擊，其實是出自於新監督新庄剛志的要求。兩人是透過Line對話取得共識。新庄要求稻葉在秋訓期間能指導打者，並給了培養左打的目標，而這兩年沒有表現的清宮幸太郎自然是第一對象。

稻葉篤紀過去就是球員出身，生涯戰功彪炳，原本就是火腿監督熱門人選，如今接任總管還是下海指導球員，他也樂在其中，他也表示「有這樣的總管不是很好嗎？」回應記者。