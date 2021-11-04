日職／「令和怪物」成季後賽最年輕先發 超越兩大旅美前輩

效力於羅德隊的「令和怪物」佐佐木朗希，確定將在6日與樂天金鷲的高潮系列賽首戰扛下先發大任。昨日剛滿20歲的他也超越達比修有與大谷翔平先後創下的太平洋聯盟紀錄。

大物投手佐佐木朗希，在青棒時期就投出163公里速球，刷新日本高中最快球速紀錄。如今將以20歲又0個月的年齡，扛下季後賽先發重責，成為太平洋聯盟高潮系列賽首戰最年輕的先發投手，這也是洋聯繼兩位旅美好手--2014年大谷翔平的20歲3個月和2006年達比修有20歲1個月後，再次有20歲投手扛此重任。

至於日職高潮系列賽首戰最年輕先發投手，則是由2013年阪神虎的神虎藤浪晉太郎以19歲6個月寫下紀錄。

佐佐木朗希在菜鳥年出賽11場，繳出3勝2敗，防禦率2.27的成績。球季尾聲連續對戰樂天3場都繳出好投，合計20局只丟4分(3責失)、送出22次三振，對戰防禦率僅1.35，也以連4場優質先發收官，自然成為面對樂天的首戰，擔任先發的不二人選。