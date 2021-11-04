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韓職／尋找第二個米蘭達 韓媒討論布雷克回鍋可能性

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅先發投手布雷克本季成績優異，讓韓媒也注意到了。 記者余承翰／攝影
統一獅先發投手布雷克本季成績優異，讓韓媒也注意到了。 記者余承翰／攝影

中信兄弟隊前洋投米蘭達（Ariel Miranda）本季轉戰韓職表現亮眼，打破聯盟單季三振紀錄，讓韓媒《SPOTVNEWS》討論目前正效力統一7-Eleve獅隊的洋投布雷克，是否有機會再次回鍋韓職、成為下一個米蘭達的可能性。

獅隊王牌布雷克本季在中職繳出優異成績，先發24場，成績15勝4負，1.89的防禦率則排名第二，僅次於中信兄弟德保拉的1.73，也有機會挑戰單季20勝。由於中信兄弟日前已宣布明年確定續簽德保拉，因此韓媒《SPOTVNEWS》把目標轉向布雷克，以「臺灣最頂尖的投手，有望成為米蘭達第二？」為標題，討論布雷克回歸韓職的可能性。

事實上布雷克2019就曾效力韓職SK飛龍隊(現為SSG登陸者隊)，但因表現不佳，被球隊網羅日後加盟悍將的索沙取代、遭到讓渡。隨後由樂天巨人隊吸收，只是整季防禦率高達4.34，季後巨人隊也宣布不予續約。歷經兩次在KBO遭釋出，應不會有球團會對布雷克有興趣，但米蘭達與卡本特兩人本季成功的經驗，還是有可能為布雷克重回韓職鋪路。

韓媒指出，因應疫情期間的市場狀況，要從美國找投手會有一些難度，挖掘中職優秀洋投成為另一個熱門途徑。不過韓職相關人士也提到，中職近年給洋將的待遇越來越高，且KBO球隊大部分還是想找新球員，應還是會先從美國、日本下手。

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