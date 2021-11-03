中職／兄弟13次殘壘攻勢卡 于森旭關鍵安助悍將2連勝

中信兄弟隊今晚在洲際主場對上富邦悍將隊，兩隊前8局攻勢都「卡卡」，直到9局上于森旭的超前安打點燃悍將攻勢，最終以5：1擊敗兄弟，拿下2連勝。

兄弟前3局都攻占滿壘，卻一分未得，1局下兩出局後滿壘，但陳文杰吞下三振；2局下兩出局後再滿壘，許基宏敲飛球出局；3局下則是一出局一、二壘有人時，岳東華選到保送滿壘，結果下兩棒都出局。

反倒是悍將在滿壘時先開張，4局上1出局滿壘，辛元旭的高飛犧牲打敲回第1分，9局上面對平手局面，于森旭在一、二壘有人時敲出安打，超前比數，高國輝代打敲出2分打點二壘打，高國麟再補上1分打點安打，單局攻下4分。

兄弟雖然在6局下1出局二、三壘有人時，靠著王威晨的滾地推進打回1分追平，但是9局下無功而返，又留下2個殘壘，全場總計13次殘壘。

兄弟單場連3局各3次殘壘，是中職本季第一次出現，而兄弟本季單場最多殘壘是14次，發生在9月8日對味全龍隊時，今天有13次殘壘，悍將也有8次。

今天洲際球場的現場轉播車因電力出問題，前3局兩度斷訊，無論緯來體育台或是其他網路平台都無法轉播，後續才恢復正常。