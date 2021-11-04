白河商工高尹柏淮 從修水電到飆速150的重生之路

白河商工高三投手尹柏淮在8月玉山盃青棒賽飆出150公里速球，近期黑豹旗也有相同水準，受到中職球探關注，視為選秀潛力股，外界好奇身高174公分的他如何投出這麼快球速，但其實在上高中前，他因手傷失去對棒球的熱情一度想放棄，沒想到就讀白河商工又讓他重新奮起，自己都覺得很意外。

尹柏淮就讀崇學國小就入選過U12國手，到崇明國中也是主力，當時最快球速約135至138公里，在國中畢業前手肘韌帶受傷，升高中暑假時先後到兩支傳統球隊都適應不良，原本決定不打球了，到白河商工就讀，沒料到又重返棒球路，他說：「當時不想打了，想說念書學個一技之長就好，選了水電科，結果教練問我們棒球隊要打社團還是木棒，大家都選木棒，就這樣打一打覺得熱情又回來了。」

白河商工棒球隊成軍邁入第三年，今年準備挑戰木棒組，尹柏淮等於是創隊首批選手，但他高一都在復健，很少丟球，直到高二上學期才重返賽場，由於球隊比賽也不多，休息足夠，加上他勤做復健，疫情期間在家做訓練，反倒手臂猶如重生，最快球速因而站上150公里，自己都嚇到，「玉山盃加入台南市代表隊集訓時，善化高中教練(邱書煌)指導我投球的發力方式，幫助很大。」白河商工總教練倪順一今年六月才接掌兵符，過去在崇明國中教球時也帶過尹柏淮，他表示，尹柏淮天分不錯，知道怎麼調整，從國中到高中心理層面成長多，「以前比較內向，現在會主動發問，可能教練團重新改組變年輕，選手比較沒有距離。」

白河商工成軍邁入第三年，隊長尹柏淮是創隊首批選手。 中華棒協／提供

尹柏淮目前仍以二刀流發展，打擊也扛下第四棒，他自認還是較愛投球，因未來發展性較大，而比起後援，擔任先發投手能面對更多名打者，更能考驗自己整場比賽思考如何跟打者對決，他將崇明國中學長劉致榮視為偶像，兩人棒球路也類似，經歷過傷痛，徹底休息後重新站起，復出後球速飆升到150公里以上，寫下人生棒球新的篇章。

尹柏淮經歷手傷後本想放棄打棒球。 王婉玲／攝影

不過當初尹柏淮會打來棒球，則是因為媽媽的一句話「你太胖了要減肥」，因而在小三展開棒球路，啟蒙教練劉永松說，尹柏淮小時候資質就不錯，當時最快球速約110公里，個性較憨直，有點像王建民，現在能夠投到150公里應該是下了不少功夫，也祝福他未來發展順利。