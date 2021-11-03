中職／華德茲準備開箱 迪倫可能是最晚初登板洋投

中信兄弟隊新洋投象魔力先在後援證明身手，明天迎接首次先發，同日來台的華德茲也將循相同模式在本周登板，早11天到的富邦悍將隊迪倫有可能成為本季最晚初登板的洋將。

今年受限於疫情影響，洋將戰力補充不易，9月下旬好不容易通過中央疫情指揮中心專案審核，開放外籍選手入境，到10月11日的登錄大限前，一共4隊、5洋將抵台。

迪倫與統一獅隊的霸能9月26日抵台，味全龍隊科西諾30日抵達，兄弟的象魔力及華德茲最晚到，趕在大限前的10月8日才抵達。

霸能調整進度最快，隔離出關後，10月27日就已先發上場，目前累積2場先發、12.2局失2分，防禦率1.42；科西諾則在31日登板中繼了2.1局、無失分。

象魔力同樣在10月31日首次出賽，對獅隊投3局無失分，被擊出2支安打，投出4次三振，沒有四壞球，拿下救援成功，明天則要準備首次先發出賽。

目前尚未登板的只剩兩名洋投，華德茲預計會在本周後援、下周先發，與霸能同日抵台的迪倫調整進度相較偏慢，終於要在本周末一軍先發「開箱」，就看華德茲後援時間點，決定迪倫是否為最晚初登板洋將。