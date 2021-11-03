爆米花／潘世勳再見安打 安永鮮物延長賽勝台電

爆米花棒球聯盟安永鮮物成棒隊今天與台電交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，安永鮮物靠著潘世勳再見安打，以3比2拿勝；桃園市成棒隊先發投手王偉軒完封勝，率隊以1比0擊敗台中市隊。

2021年爆米花棒球聯盟預賽，安永鮮物成棒隊今天在屏東縣立棒球場與台灣電力成棒隊交手，兩隊4局打完1比1戰成平手，台電5局靠著蔡智榆安打、盜壘、失誤攻占三壘，林軒逸高飛犧牲打送回第2分。

安永鮮物7局追分，靠著接連2支長打送回追平分，兩隊9局打完2比2僵持不下，進入突破僵局制延長賽；延長賽10局上，台電沒能拿下分數，10局下安永鮮物靠著潘世勳再見安打，順利拿下比賽勝利。

桃園市成棒隊今天在高雄立德棒球場與台中市成棒隊交手，桃園市隊派出投手王偉軒先發，總計用109球投9局，被敲出6支安打，投出6次三振、3次四壞保送，沒有失分，壓制台中市隊打線，拿下完封勝。

桃園市隊7局靠著吳柏毅適時安打，送回致勝分，終場以1比0拿下勝利。另外2場比賽，合作金庫成棒隊今天以1比9不敵新北禾聯隊，台南市成棒隊則以8比1擊敗屏東紅尾隊。

今天賽後合作金庫、安永鮮物預賽戰績同為11勝2敗、並列第1，台灣電力戰績11勝3敗、排名第3，桃園市隊戰績8勝8敗，與台北興富發隊並列第4名。