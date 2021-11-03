中職／跨界籃球許基宏秀彈跳 中信特攻喊：簽約了

中信兄弟棒球球員跨界「踢館」，挑戰T1職籃聯盟新北中信特攻籃球隊結果在三項小遊戲中打成平手，許基宏小秀單手「摸框」，讓中信特攻總經理張樹人笑說：「簽下去了。」

兩支球隊將在11月6日於洲際棒球場舉行「特攻兄DEA主題日」，先用小遊戲PK暖身，由中信兄弟棒球隊李振昌、許基宏、蘇緯達，對上新北中信特攻籃球隊阿巴西、劉韋辰、東方譯慷。

賽前熱身時，許基宏跳起單手拉了一下籃框，展現身高跟彈跳優勢，結果張樹人一旁看到立刻說：「合約簽下去了。」許基宏問說：「來這邊（籃下）卡位嗎？」結果張樹人還補一句說：「考慮一下，真的真的。」

遊戲正式開始，第一回合的「半場投籃」兩隊都投不進，只好平手作收，第二回合「母雞搬家」用雙腿夾球移動，由棒球隊先接力跑回終點，不過在「天旋地轉神射手」原地轉10圈後的罰球挑戰，則是籃球隊三罰全中。

挑戰籃球員擅長項目，李振昌、許基宏、蘇緯達覺得很好玩，最有印象的球員都點名阿巴西，原因是「長得像阿德（德保拉）。」、「是阿德的弟弟。」

中信兄弟於11月6日攜手新北中信特攻籃球隊舉行「特攻兄DEA主題日」，將台中洲際棒球場將變身為最大的籃球場，賽前將舉辦「中信特攻全隊見面會」，而李學林、阿巴西、謝亞軒、林秉聖則將為比賽開球，並體驗「一日棒球員」。