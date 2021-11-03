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中職／郭俊麟二軍先發3局1責失 復出後最長投球局數

中央社 / 台北3日電
中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍先發出賽，投出術後復出最長投球局數，先發3局失掉1分責失分、無關勝敗。 記者侯永全／攝影
中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍先發出賽，投出術後復出最長投球局數，先發3局失掉1分責失分、無關勝敗。 記者侯永全／攝影

中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍先發出賽，投出術後復出最長投球局數，先發3局失掉1分責失分、無關勝敗；悍將打線發揮，王詩聰砲轟味全龍隊初亮相新秀吳秉恩，悍將以12比4拿勝。

中華職棒富邦悍將隊投手郭俊麟去年選秀前接受手肘韌帶置換手術，今年9月開始在二軍出賽，逐步拉長投球局數，上一場二軍先發投到2.1局，當時悍將隊副領隊沈鈺傑透露，郭俊麟能否在今年上一軍，今天出賽是觀察指標。

悍將隊今天二軍與味全龍隊交手，郭俊麟先發出賽首局就有狀況，1人出局後投出觸身球保送，2人出局後隊友發生守備失誤讓打者上壘，接著被曾陶鎔敲出二壘打失掉2分，三振抓到該局第3個出局數。

郭俊麟2局也有狀況，1人出局後被全浩瑋、曾傳昇接連敲出二壘打再掉1分。郭俊麟今天總計用49球投3局，僅被敲出3支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉3分（1分責失分），用球數和投球局數都是術後復出最多。

悍將今天打線發揮，團隊敲出14支安打，王詩聰4局從吳秉恩手中敲出3分砲，王詩聰單場4打數敲出2支安打，貢獻5分打點，打擊表現最佳。

味全龍隊今年季中選秀第4輪選進投手吳秉恩，今天生涯二軍首度亮相，中繼面對4個人次僅抓到1個出局數，投0.1局被敲2支安打，包括1發全壘打，失掉3分責失分、無關勝敗。

郭俊麟 味全龍

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