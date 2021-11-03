快訊

10萬包養酒店妹！純情男遭設局殺害 胸前綁石頭空磚棄屍

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

黑豹旗／台北海大首參賽闖64強 全國賽10日開打

中央社 / 台北3日電
2021年黑豹旗青棒賽今年首度開放五專學校報名，台北海洋科技大學首度參賽，3日以25比0、3局擊敗輔大聖心，預賽2連勝、闖進64強。 圖／棒協提供
2021年黑豹旗青棒賽今年首度開放五專學校報名，台北海洋科技大學首度參賽，3日以25比0、3局擊敗輔大聖心，預賽2連勝、闖進64強。 圖／棒協提供

黑豹旗青棒賽今年首度開放五專學校報名，台北海洋科技大學首度參賽，今天以25比0、3局擊敗輔大聖心，預賽2連勝、闖進64強；今天預賽結束，64強全國賽預計10日開打。

2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年首度開放五專報名，5年學制前3年球員可以參賽，台北海大、台北商業大學都是首度參賽，台北海大預賽首戰擊敗永平高中，拿下黑豹旗隊史首勝，今天與輔大聖心高中在重新棒球場交手。

台北海大派出投手陳宇傑先發，雖被首名打者敲出安打，但力守不失分，台北海大賴羿辰2局登板後援，投2局沒被敲出安打，投出5次三振，替球隊守住勝利。

台北海大打線發揮，全場敲出16支安打，陳奎郡、徐偉程敲出全壘打，打線串連搶分，終場以25比0、3局提前拿下勝利，首度參賽就闖進64強。

仰德高中今天與治平高中在三重棒球場交手，仰德3局靠著游李沅柏安打送回第1分，治平4局上陽春砲追分，仰德4局下再起攻勢，靠著單局5安、一口氣攻下4分。

治平6局上追回3分，仰德6局下2人出局後游李沅柏獲得觸身球保送、盜上二壘，靠著李昱紘適時安打，多添1分保險分，治平7局先追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗，仰德以6比5拿勝、晉級64強全國賽。

黑豹旗青棒賽預賽賽程今天結束，64強全國賽預計將於10日開打，32強預計16日出爐，16強賽20日開打，冠軍28日出爐。

黑豹旗 棒球

延伸閱讀

MLB／想找有經驗老將 勇士開季前曾想交易冠軍功臣萊利

中職／二軍黃恩賜2.2局失2分 曹祐齊、張鈞守初亮相

中職／伍鐸6.1局無失分屠猿 史上首位3隊單季10勝投手

MLB／杜瓦滿貫砲轟不倒太空人 勇士未能主場封王

相關新聞

中職／不學老爸當巨砲 王威晨打擊有夠巧妙

受到COVID-19疫情影響，中華職棒這兩年的賽程受到很大的影響，連帶一年一度的明星賽也停辦兩年。因此今年聯盟特別舉辦「中華職棒人氣球星票選」，藉此選出球迷心目中的「12人明星陣容」，除了彌補沒有明星

中職／華德茲準備開箱 迪倫可能是最晚初登板洋投

中信兄弟隊新洋投象魔力先在後援證明身手，明天迎接首次先發，同日來台的華德茲也將循相同模式在本周登板，早11天到的富邦悍將...

爆米花／潘世勳再見安打 安永鮮物延長賽勝台電

爆米花棒球聯盟安永鮮物成棒隊今天與台電交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，安永鮮物靠著潘世勳再見安打，以3比2拿勝；桃園市成...

黑豹旗／台北海大首參賽闖64強 全國賽10日開打

黑豹旗青棒賽今年首度開放五專學校報名，台北海洋科技大學首度參賽，今天以25比0、3局擊敗輔大聖心，預賽2連勝、闖進64強...

中職／跨界籃球許基宏秀彈跳 中信特攻喊：簽約了

中信兄弟棒球球員跨界「踢館」，挑戰T1職籃聯盟新北中信特攻籃球隊結果在三項小遊戲中打成平手，許基宏小秀單手「摸框」，讓中...

中職／郭俊麟二軍先發3局1責失 復出後最長投球局數

中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍先發出賽，投出術後復出最長投球局數，先發3局失掉1分責失分、無關勝敗；悍將打線發揮，王詩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。