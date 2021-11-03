黑豹旗／台北海大首參賽闖64強 全國賽10日開打

黑豹旗青棒賽今年首度開放五專學校報名，台北海洋科技大學首度參賽，今天以25比0、3局擊敗輔大聖心，預賽2連勝、闖進64強；今天預賽結束，64強全國賽預計10日開打。

2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年首度開放五專報名，5年學制前3年球員可以參賽，台北海大、台北商業大學都是首度參賽，台北海大預賽首戰擊敗永平高中，拿下黑豹旗隊史首勝，今天與輔大聖心高中在重新棒球場交手。

台北海大派出投手陳宇傑先發，雖被首名打者敲出安打，但力守不失分，台北海大賴羿辰2局登板後援，投2局沒被敲出安打，投出5次三振，替球隊守住勝利。

台北海大打線發揮，全場敲出16支安打，陳奎郡、徐偉程敲出全壘打，打線串連搶分，終場以25比0、3局提前拿下勝利，首度參賽就闖進64強。

仰德高中今天與治平高中在三重棒球場交手，仰德3局靠著游李沅柏安打送回第1分，治平4局上陽春砲追分，仰德4局下再起攻勢，靠著單局5安、一口氣攻下4分。

治平6局上追回3分，仰德6局下2人出局後游李沅柏獲得觸身球保送、盜上二壘，靠著李昱紘適時安打，多添1分保險分，治平7局先追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗，仰德以6比5拿勝、晉級64強全國賽。

黑豹旗青棒賽預賽賽程今天結束，64強全國賽預計將於10日開打，32強預計16日出爐，16強賽20日開打，冠軍28日出爐。