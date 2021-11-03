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中職／王建民代理兄弟二軍總教練 初體驗上場抗議還奪首勝

聯合新聞網 / 綜合報導
王建民首次代理兄弟二軍總教練就奪勝。 中央社
王建民首次代理兄弟二軍總教練就奪勝。 中央社

昨日中信兄弟二軍比賽對上樂天，由於兄弟教頭林明憲打疫苗，由王建民代理總教練，最終兄弟以3比2勝出，王建民也因此收下生涯總教練首勝。

比賽開始前王建民還笑著脫帽跟樂天桃猿二軍總教練劉榮華打招呼，不過隨後王建民立刻變臉，當時一局上岳政華打出右外野邊線落地的二壘安打，經過裁判討論後改判為界外球，而兄弟二軍球員紛紛鼓譟王建民上場抗議，王建民在球員的煽動下走出休息室跟裁判抗議，兄弟板凳席的氣氛頓時燃到最高點！

此役雙方投手表現出色，有效壓制打擊火力，雙方一路戰成2：2平手，直到8局上兄弟岳政華被保送，王勝偉打出中外野安打，岳政華把握中外野手失誤的機會跑回超前分，終場就以3比2獲勝。

兄弟九局下投出再見三振，王建民賽後走出來跟球員一一擊掌，並收下「首勝球」 球迷說：「建仔教練拿到那顆首勝球，那開心的笑容讓人也跟著笑了。」、「建仔走上去的氣場跟威助一樣強大～有夠帥。」

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