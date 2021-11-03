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日職／火腿新任監督新庄剛志秀運動鞋：是不是太浮誇了？

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿日前已經確定新任監督將由新庄剛志接任。 維基百科 Karumin CC4.0授權
火腿日前已經確定新任監督將由新庄剛志接任。 維基百科 Karumin CC4.0授權

火腿日前已經確定新任監督將由新庄剛志接任，看來他已經等不及新球季到來，昨日晚間在IG和球迷分享自己未來在球隊練球時，計畫穿的新款練習鞋，他發文寫下，「這些是不是太浮誇了？」

這款球鞋主色為大紅色，不過鞋邊和後側都有顯目的金色星星，整題搭配看起來相當豪華，不過挑選這樣配色的球鞋並非毫無理由，事實上新庄剛志在球員時期都戴著紅色的護腕，而火腿的球衣和隊徽也有金色的成分，因此很有可能新庄剛志是故意挑選自己喜歡的顏色和球隊做搭配，才決定穿上這雙鞋。

新庄剛志希望下個賽季能打造出「新庄軍團」，目前已找來前阪神二軍投捕教練山田勝彥，以及前火腿退休球員稻田直人，而新庄剛志在日本名氣響亮，導致不少教練都主動向前毛遂自薦，球迷對於火腿下個賽季的展望感到相當期待。

新庄剛志在IG和球迷分享自己未來在球隊練球時，計畫穿的新款練習鞋 截圖自新庄剛志IG
新庄剛志在IG和球迷分享自己未來在球隊練球時，計畫穿的新款練習鞋 截圖自新庄剛志IG

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