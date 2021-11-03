中職／不學老爸當巨砲 王威晨打擊有夠巧妙

受到COVID-19疫情影響，中華職棒這兩年的賽程受到很大的影響，連帶一年一度的明星賽也停辦兩年。因此今年聯盟特別舉辦「中華職棒人氣球星票選」，藉此選出球迷心目中的「12人明星陣容」，除了彌補沒有明星賽饗宴的遺憾外，另一方面可以刺激話題，在超級球星陳金鋒、彭政閔陸續退役後，找出誰能成為新一代的人氣王。

毫不意外今年的票選依舊是黃衫軍的天下，尤其在不分隊的情況下，12人名單就佔據10人，僅有二壘手林靖凱及外野手陳傑憲是獅隊球員。至於人氣王，不是中信季初鎖定的四棒接班人詹子賢，也非以往的重砲型選手陳子豪或許基宏，而是由開路先鋒王威晨拿下。截至11月2日晚間，他的票數高達4.7萬票，居次的林靖凱、江坤宇及詹子賢都才3萬出頭左右，票數遙遙領先，人氣王已是囊中物。

王威晨攻守俱佳，人又長得帥，是繼李居明、葛雷諾、陳瑞振及彭政閔等人之後，兄弟第9位聯盟人氣王。 聯合報系資料照片

雖然王威晨頂著星二代的光環，但他與其他球員之子一樣，在選秀會中都不是受矚目的球員。因為他在成棒時期成績不是很理想，2015年選秀會中直到第13輪才被選入，是該屆的第45順位。而且選秀會一開始，球隊就已在第一、二輪選入同樣守備位置、且有旅外經歷的蔣智賢及潘志芳，可見他並不受重視。一開始他的合約更是僅有簽約金30萬元，月薪4萬元。

王威晨加入職棒之後，中信內野已有陳江和、王勝偉及黃仕豪，加上甫選入的蔣智賢及潘志芳，隔年更是挖角來林智勝，後續球隊內野又出現「融鎔連線」曾陶鎔及吳東融，造成他始終沒太多出賽機會。直到2017年季末，中信兄弟出現冰風暴，不少主力球員遭下放，球隊內野總算出現空缺。2018年因為王威晨可以防守二壘及三壘，是球隊中意的功能性球員，總算成為一軍球員。

王威晨在職棒初期發展不順，證明他不是靠爸族。在努力提升實力之後，他現在已成為頂尖球員。 聯合報系資料照片

由於原本二壘及三壘分屬林智勝及蔣智賢，都是重砲型的球員手，在打擊年的時代，球迷已經被養成喜愛看砲聲隆隆的賽事。但王威晨沒有遺傳父親的長打能力，因此剛開始沒被球迷看好，不過他並沒有辜負教練的期望，逐漸嶄露不錯的打擊技巧。2018年他首度成為一軍主將，就在安打排行榜高居第二，僅以些微之差敗給陳傑憲。另一方面，他也具有不錯的腳程，不但擔任開路先鋒，還拿下當年度盜壘王。

經過這幾季的觀察，王威晨的打擊成績並不是曇花一現，而是非常穩定。主要因為他在聯盟的主力球員中是最為極端的滾地球打者，不刻意追求長打，所以不管比賽用球如何換，對他影響都不大。他對於球棒有極佳的控制能力，無論推打、拉打都很在行，即使這幾年流行守備佈陣，他總是有辦法運用手腕調整不同角度打穿防線，讓他持續維持高安打產量。每年他在安打排行榜都名列前茅，今年目前則是大幅領先對手，可望拿下個人首座安打王。

王威晨打擊表現不俗，他當時的守備能力卻是被質疑的，雖然2018年以一次在三壘防區的魚躍式飛撲接殺，拿下最佳美技獎，但他的三壘守備仍不令人放心，要讓他守二壘還是三壘，成為球隊一道難題，一度還找來洋將想解套。不過就在球隊定調他為主力三壘手後，他也加強訓練，守備能力日益進步，守備率從2018年的0.939，逐年增加到0.942及0.958，再到今年的0.983。

王威晨(右)原本讓教練猶豫要守哪裏，經過努力練習後在三壘防區表現越來越好，連年成為金手套及最佳十人的不二人選。 聯合報系資料照片

王威晨雖然是萬人迷王光輝之子，但他的職棒之路與父親不同，不刻意追求長打，而是有非常優異的打擊技巧。他的表現讓身價水漲船高，月薪前三年從4萬只升到5.5萬，後三年則是加到12萬、22萬，去年更是達到30萬。除了已經拿過盜壘王外，今年可望拿下安打王，另外還有金手套三連霸，及最佳十人二連霸。他從不受重視，一路拼戰成為聯盟頂尖球員，這樣的經歷更讓他成為人氣王，也值得球迷喊他為「萬人迷二世」！